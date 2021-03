Sentencian a cárcel a hispano por maltratar a su perro en Arizona, en un caso considerado sin precedentes

En un caso que sienta precedente al menos en el estado de Arizona, un hombre hispano fue sentenciado a 120 días de cárcel por un acuerdo tras un caso de maltrato a su perro ocurrido en 2019.

En lo que se cree es el primer caso de felonía de clase 5 por crueldad animal, en lugar de clase 6 como se establecía previamente, Netzer Villagómez se declaró culpable esta semana de haber maltratado a su perro “Miso” luego de que se había implementado una ley estatal para casos serios de abuso animal, reportó AZFamily.com.

Villagómez, que tenía 19 años cuando ocurrió el incidente, fue sentenciado como parte del acuerdo a 120 días en cárcel, tres años de libertad condicional bajo supervisión sin derecho a tener animales, y 360 horas de servicio comunitario, además de ser evaluado mentalmente, asistir a terapia y ser monitoreado por consumo de drogas.

New pix of a pug that was beaten and hanged by its owner say police.19 y/o GCU freshman, Netzer Villagomez from Chula Vista, CA would send pix and videos of the abuse to his girlfriend in a case of domestic violence. The pug will be up for adoption once he recovers. #azfamily pic.twitter.com/CP2aiKAOy4

— Monica Garcia (@mgarcianews) September 26, 2019