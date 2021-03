Checo Pérez saldrá en la decimoprimera posición del Gran Premio de Baréin 2021

El piloto mexicano, Sergio Pérez, iniciará el Gran Premio de Baréin en la decimoprimera posición, luego de una estrategia fallida con su equipo Red Bull. Su compañero Max Verstappen se llevó la Pole Position.

En la primera tanda de clasificación, Pérez logró trascender a la Q2 desde la décima posición. No obstante, las cosas no funcionaron en la segunda clasificatoria para el piloto tapatío. El mexicano tuvo inconvenientes en la pista lo que ocasionó que algunos contrincantes perdieran sus tiempos en la curva cuatro del circuito.

A falta de dos minutos para que acabara la Q2, Pérez no pudo mejorar sus registros lo que llevó a su eliminación y su establecimiento en la sexta fila para el inicio de la carrera.

A dream weekend continues for @Max33Verstappen as he powers to pole 🚀 #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/g9UABr1EK2

Esta es la segunda ocasión que Checo Pérez saldrá en el onceavo puesto del Gran Premio de Baréin. En el año 2015 el piloto obtuvo la misma posición, pero en el volante de Force India.

El piloto neerlandés confirmó su dominio durante las pruebas libres del día de ayer. El compañero de Checo Pérez logró la Pole con un tiempo de 1:28.997. Por otro lado, los pilotos de Mercedes, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, lograron el segundo y tercer puesto, respectivamente.

The first Pirelli Pole Position Award of 2021 is in the bag for @Max33Verstappen 🏆🚀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 @pirellisport pic.twitter.com/PVC5oSuv8A

— Formula 1 (@F1) March 27, 2021