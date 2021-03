Horrible accidente en autopista de California le costó la vida a estrella del baloncesto colegial y dos personas más

El baloncesto universitario está de luto por la tragedia ocurrida esta semana en la que el destacado jugador Oscar Frayer, de la universidad de Grand Canyon (Arizona), murió en un accidente automovilístico junto a su hermana y otra persona.

La muerte de Frayer a los 23 años en un horrible accidente la mañana del martes en California ocurrió apenas tres días después de que él había cumplido su sueño de participar en el torneo de baloncesto de la NCAA, la “Locura de Marzo”.

El accidente ocurrió sobre la autopista interestatal 5 cerca de Lodi, en el Valle Central de California. La SUV marca Subaru en la que viajaba Frayer junto a su hermana Andrea, de 28 años, y otra persona se estrelló con una patrulla de caminos que se encontraba asistiendo a un tráiler. Luego la SUV se fue a estrellar con un árbol y estalló en llamas. Los dos policías quedaron malheridos, pero se espera que sobrevivan.

The CHP Stockton office said both seriously injured officers are doing well. https://t.co/M3G0WjYoRs

— MercedSunStar (@MercedSunStar) March 24, 2021