“Milagro de Dios”: Hispana de Houston luchó 162 días contra el COVID-19 y ganó

HOUSTON – Casi medio año después de haber sido admitida a un hospital de Houston por estar sufriendo severos síntomas de COVID-19, una hispana logró salir con vida luego de una larga y dificultosa batalla con el virus.

Valeria García estuvo por los pasados cinco meses y medio luchando por su vida en contra del COVID-19, para ser exactos desde el pasado 15 de octubre, la residente de Houston fue internada con severas complicaciones.

Su lucha y recuperación fue descrita por su doctor como un verdadero milagro.

“Considerando lo que ella ha tenido que enfrentar y por todo lo que ha pasado es un milagro de Dios que ella siga aquí con nosotros”, dijo el doctor Bryan Lipsen en una entrevista con KHOU 11.

After 162 days — nearly six months! — this morning, Valerie Garcia is waking up in her own home!https://t.co/4RiNsnKRgS#KHOU11 #HTownRush

— BrandiKHOU (@BrandiKHOU) March 27, 2021