El peleador más temible del UFC: Francis Ngannou destruye al legendario Stipe Miocic y es campeón de los completos

África tiene su primer campeón de peso completo del UFC en la historia, pero más importante es que no parece haber nadie en las artes marciales mixtas capaz de frenar el poder y la furia del camerunés Francis Ngannou, quien el sábado en la noche conquistó el título al noquear al legendario Stipe Miocic.

El temible Ngannou lastimó a Miocic con un golpe de izquierda a principios del segundo asalto y poco después acabó con el también bombero de Cleveland con una andanada de golpes que lo enviaron a la lona en la pelea estelar del UFC 260 en Las Vegas.

Fue el quinto triunfo seguido para Ngannou, de 34 años, una racha que incluye triunfos sobre los excampeones Caín Velásquez, Junior Dos Santos y ahora Miocic (20-4), quien le había ganado al africano por decisión en 2018.

En esos cinco triunfos, Ngannou (12-3) no ha tenido que estar mucho tiempo en el octágono: 45 segundos contra Curtis Blaydes, 26 frente a Velásquez, 71 contra Dos Santos, solo 20 ante Jairzinho Rozenstruik y ahora fueron 5 minutos y 52 segundos contra uno de los mejores de todos los tiempos.