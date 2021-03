¡Increíble carrera del Checo Pérez! Partió último y quedo quinto

Aunque parecía que el debut del piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, en el Gran Premio de Baréin sería accidentado, una extraordinaria estrategia logró que el conductor de la escudería Red Bull terminara en la quinta posición y sumar sus primeros 10 puntos.

En la vuelta de formación, el monoplaza de Sergio Pérez quedó detenido, por lo que tuvo que entrar a los pits y tomar la salida desde el pit lane como último. A partir de ese lugar, el Checo empezó a remontar posiciones. Cabe destacar que también fue beneficiado por el abandono de Nikita Mazepin y el contacto de Pierre Gasly, piloto de AlphaTauri.

A fantastic recovery drive from @SChecoPerez 👏 From the pitlane to P5 👊 #BahrainGP 🇧🇭 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/67GoPQbI9H

Gracias al buen trabajo del mexicano en el Gran Premio de Baréin, los aficionados lo eligieron como el piloto del día después de su espectacular remontada. En total fueron 13 posiciones.

From a pit lane start to a P5 finish

It was an eventful Red Bull debut for @SChecoPerez

And you voted him Driver of the Day in Bahrain! 🏆#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/cu1PVZ7Jhq

— Formula 1 (@F1) March 28, 2021