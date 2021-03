Plazas Comunitarias en Los Ángeles enseñan a adultos a leer y escribir

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luisa Carpio, de 65 años, siempre había querido tener un celular. No obstante, la falta de conocimiento tecnológico así como de escritura y lectura le impedían obtenerlo.

La originaria de El Salvador llegó a Estados Unidos hace 30 años y al igual que muchos inmigrantes su objetivo fue trabajar para sacar a su familia adelante. Consiguió un empleo limpiando hoteles y así pasaron los años.

“Pero era bien difícil vivir así, uno estaba escondido todo el tiempo. Yo quería leer y escribir pero no podía”, contó Carpio.

Su vida cambió, cuando hace poco más de tres años se enteró que se estaban dictando clases de alfabetización cerca de su hogar.

Así, comenzó a asistir a Casa Guerrero de Long Beach donde por primera vez se sintió comprendida por su maestra quien estaba interesada en que ella aprendiera.

“Lo que la maestra nos enseña es increíble, yo ya me siento realizada”, expresó con entusiasmo. “Ella nos daba libros y yo leía y leía aunque no le entendía nada pero fui aprendiendo”.

Al poco tiempo de asistir a sus clases, Carpio por fin pudo obtener su celular y su alegría fue tanta que cuando por fin pudo leer los mensajes que le mandaban sus familiares se puso a llorar.

“Ahora me mandan videos y me puedo meter al internet y veo mi casa que está a la orilla de la playa en El Salvador”, comentó. “Mis hijos están bien contentos de ver que he avanzado”.

Una historia similar enfrentó Graciela Guerrero, de 80 años. Hace tres años mientras tomaba clases de jardinería escuchó a unas personas hablar de unas clases de “español” y ella no pudo evitar querer saber más.

“Mi sueño siempre era estudiar y aprender a leer y escribir pero a mí nunca nadie me decía que podía tomar clases de alfabetización”, contó la mujer de origen mexicano.

Desde el momento que llegó a la dirección que le dieron para tomar las clases, dijo sentirse emocionada ya que ahí habían más adultos como ella dispuestos a aprender a leer y a escribir.

“Me acuerdo mucho que la maestra dijo: ‘Si tienen preguntas háganlas porque si no preguntan no aprenden’”, recordó Guerrero. “Después me volví una preguntona y ya nadie me callaba”.

Guerrero dijo que al terminar el curso , se emocionó tanto porque le ofrecieron la oportunidad de continuar sus estudios.

“Después de la graduación esto es como una carretera que no se termina porque hay tantas opciones”, dijo Guerrero, quien espera regresar pronto a las clases presenciales de nuevo.

La pandemia no los detiene

En el condado angelino hay ahora 10 plazas comunitarias, asociadas con el Consulado General de México en Los Ángeles, que ofrecen clases de alfabetización y cursos de primaria y secundaria. Algunas plazas incluso ofrecen cursos adicionales como danza, arte, historia de México e inglés.

Una vez que terminan los cursos de primaria y secundaria se les da un certificado expedido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México que tiene validez oficial.

“Después la gente puede inscribirse, por ejemplo, a la [universidad] UNAM para hacer su bachillerato en línea”, dijo Fernando López, cónsul de comunidades en el Consulado General de México.

“Entonces vamos como armando rompecabezas para que se empoderen y terminen sus estudios desde Estados Unidos sin necesidad de viajar a México”.

Indica que a raíz de la pandemia del COVID-19, las clases presenciales en estas plazas comunitarias se convirtieron en virtuales. Sin embargo, con los niveles de contagio en declive se espera que pronto reanuden su enseñanza en persona.

López dijo que estas clases han ayudado mucho a las personas ya que es común ver a los latinos llegara Estados Unidos buscando mejores oportunidades de vida pero sin terminar sus estudios básicos.

Hasta el momento las Plazas Comunitarias han apoyado a más de 1,200 adultos en su educación, en su mayoría de origen mexicano, pero las plazas aceptan personas de todas las nacionalidades.

No es necesario contar con un estatus migratorio legal para participar en las clases y la información de los estudiantes no se comparte con ninguna autoridad migratoria o policiaca.

Las clases son completamente gratuitas y las personas pueden comunicarse con cada plaza dependiendo del lugar donde viven. Los interesados solo necesitan una identificación y/o acta de nacimiento para inscribirse.

Para más información dirígete a la Plaza Comunitaria más cercana a ti o envía un correo electrónico a:

vgarciaf@sre.gob.mx