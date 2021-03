Fernando Alonso abandonó carrera por culpa de un sándwich

El regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 estuvo marcado por el infortunio debido a que el monoplaza del piloto español tuvo problemas en los frenos, por lo que tuvo que abandonar la carrera en la vuelta 34. En ese momento ocupaba el puesto 15.

Aunque parezca inverosímil, el bicampeón mundial de la F1 abandonó el GP de Baréin por culpa de un envoltorio de un sándwich. Y es que el mismo cayó dentro del conducto de freno, según informó la escudería Alpine.

"It was a very unlucky first race for Fernando considering how strong he looked. Esteban drove a solid race today starting from sixteenth and was heading towards a possible points finish." – Marcin Budkowski

