Nancy Sánchez: De niña migrante a cantautora con causa social

Nancy Sánchez, quien emigró de Toluca, México al sur de California siendo una niña de 3 años y medio de edad, ha logrado su sueño de vivir de la música no solo como mujer mariachi sino como solista cantautora de canciones con mensaje social.

“Quiero crear conciencia contra la violencia y la discriminación institucionalizada mientras la gente baila”, dice Nancy, autora de la canción “Hasta que todos estemos a salvo”, una electro cumbia que a través de sus letras exige igualdad, justicia y paz.

“Compuse esta canción días después de la muerte injusta de George Floyd. Como muchos en Los Ángeles y en todo el mundo salí a protestar con el movimiento Black Lives Matter. El mensaje es sencillo, estaremos todos bien Hasta que todos estemos a salvo”.

Nancy confía que le impactó mucho ver como a la gente no le importó, en plena pandemia de COVID-19, salir a protestar contra la violencia policial no solo en Los Ángeles sino en todo el mundo.

“Aunque casos como el Floyd no nos afecten directamente. Esa desigualdad nos impacta a todas las minorías, y no estaremos a salvo mientras persistan estos abusos”.

Nancy emigró de México con sus padres y una hermana menor en 1989. En el sur de California, creció en un ambiente de mariachis. Su padre Gerardo Sánchez, fundador del mariachi Tres Generaciones O.C., la enseñó a tocar la guitarra y la vihuela.

“Yo toqué en su mariachi por un tiempo, pero en la actualidad soy miembro del mariachi Las Colibrí de Susi García, integrado únicamente por mujeres”.

Nancy se graduó de la Universidad Cal State Los Ángeles de la carrera de música con énfasis en jazz.

“También enseña música. Junto con Juan Villa y Fernando Peñaloza, ayudé a crear el programa de música de la Savanna High School de la ciudad de Anaheim en el condado de Orange”.

También es maestra de música del programa para después de la escuela “A Place called Home” en el sur centro de Los Ángeles. “Ahí doy clases de mariachi y piano a menores de los 7 a los 22 años”.

Residente del este de Los Ángeles, Nancy trae la música en la sangre. “Mi papá dice que yo cantaba y componía desde niña, pero cuando realmente empecé a crear mis propias letras fue a los 14 años”.

Explica que la música que compone e interpreta como solista es una fusión del mariachi y el pop. Además de la guitarra y la vihuela, toca el piano y el ukelele.

Su canción titulada “The kids are still in cages” (Los niños están todavía en jaulas) inspirada en su propia historia como niña inmigrante y ligada a los miles de niños que fueron puestos en jaulas en 2018 bajo la política de Cero Tolerancia, dice que la escribió en inglés para que los estadounidenses la entiendan.

“Ahora mismo estamos viviendo una crisis humanitaria muy fuerte con miles de niños no acompañados que llegan en busca de una vida digna, escapando de la violencia y corrupción de sus países”.

La cantautora recordó que sus padres, su hermana y ella entraron al país con una visa familiar precisamente en busca de una mejor vida. Cuando su visa expiró, ellos se quedaron como indocumentados por muchos años.

“Mi hermana y yo pudimos hacernos residentes hasta cuando yo tenía 16 años, debido a que mi papá se hizo ciudadano. Un año después obtuvimos la ciudadanía en 2001”.

Y describió ese momento como muy impactante. “Vivíamos todos los días con miedo. La residencia y la ciudadanía nos cambió la vida. Pude ir al colegio sin ningún temor y solicitar ayuda financiera y becas”.

A los niños inmigrantes les pidió tener fe. “No importa cuál sea tu situación, todo pasa. Esto que estás viviendo, pero no va a durar para siempre”.

Nancy reconoció que su gran inspiración es la artista Lila Down por quien siente mucha admiración. Contenta por sus logros y porque dice que de su música, sale para pagar sus cuentas, está esperando que termine la pandemia para irse de gira. “Quiero viajar por Latinoamérica”.

¿Eres muy prolífica musicalmente? … “mi lema es: “tengo que ser prolífica antes que perfecta”.

Si quieres ver el video con la canción “Hasta que todos estemos a salvo”, visita el enlace: https://vimeo.com/501019134.

El álbum Say Something (Dí algo) contiene tres canciones con causa, escritas durante el apogeo del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan). Las canciones son: “Say something”, “The kids are still in cages” y “Hasta que todos estemos a salvo”. El álbum fue producido por el músico y productor Mexicano Beto Hale y mezclado por Sal Ojeda.

Si quieres escuchar la melodía “The Kids are still in cages”, visita:

https://www.youtube.com/watch?v=deopv8HPGGw

La página oficial de Nancy es:nhttp://www.nancysanchezmusic.com/