Así lucen los pósteres de la película protagonizada por LeBron James

Desde que se confirmó la participación de Lebron James en una nueva edición de la película animada, Space Jam, mucha ha sido la expectativa de cómo se desenvolveran los personajes de Looney Tunes con James.

La cuenta oficial de Twitter de la película reveló los pósteres del largometraje que se estrenará el 16 de julio en los Estados Unidos. En ellos aparecen LeBron James , Bugs Bunny, Lola Bunny, Piolín, el Pato Lucas, el Correcaminos, Speedy Gonzales y el Demonio de Tasmania:

Roll call. The Tune Squad is back on the court in Space Jam: A New Legacy – in theaters and on HBO Max* July 16. #SpaceJamMovie

*Available on @HBOMax in the US only, for 31 days after theatrical release, at no extra cost to subscribers. (1/2) pic.twitter.com/EKQ74SIOxj

— Space Jam: A New Legacy (@spacejammovie) March 29, 2021