¡Escandalo! Filtran mensajes homófobos que le mandó Kevin Durant al actor Michael Rapaport

El alero de los Brooklyn Nets Kevin Durant ha ido poco a poco mostrando su figura agresiva y poco apacible hacia otras personas. En este caso el protagonista es el actor Michael Rapaport.

El mismo interprete ha sido el denunciante de los maltratos cometidos por el dorsal 7. A través de su cuenta en Twitter compartió una serie de mensajes privados que el jugador de la NBA le envió por Instagram.

“Recibo amenazas y mensajes repugnantes diariamente, pero nunca en mis sueños más locos pensé que Kevin Durant estaría entre ellos. Él ahora me está amenazando, criticando a mi esposa, y quiere pelear conmigo. Se supone que este es el amor de Estados Unidos, ¿verdad?”, manifestó Rapaport.

I receive threats and disgusting messages DAILY, but never in my wildest dreams did I think @KDTrey5 would be among them. The 🐍 himself is now threatening me, bringing up my wife and wants to fight. This is supposed to be America’s sweetheart right? #ImDaRealMVP pic.twitter.com/l1VQfGMMRF

— MichaelRapaport (@MichaelRapaport) March 30, 2021