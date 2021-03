Estaría en conversaciones una posible pelea entre Manny Pacquiao y Terence Crawford

Informaciones de Mike Coppinger, periodista del medio The Athletic, indican que existen negociaciones para una tentativa pelea entre los boxeadores Manny Pacquiao y Terence Crawford. Así fue anunciado a través de la red social Twitter.

“Top Rank ha informado a ESPN y al distribuidor de PPV In Demand que está explorando una pelea para el 5 de junio en Abu Dhabi entre el campeón de peso welter Terence Crawford y Manny Pacquiao. Todavía no hay un acuerdo, pero depende de que la pelea ocurra en Abu Dhabi“, expresó Coppinger en su cuenta de Twitter.

Sources: Top Rank has informed ESPN and PPV distributor In Demand that it’s exploring a June 5 fight in Abu Dhabi between welterweight champ Terence Crawford and Manny Pacquiao. There’s no deal yet, but it’s contingent on the fight happening in Abu Dhabihttps://t.co/i8izJZGfR9

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 30, 2021