Hispana cumple condena en prisión y es entregada al ICE

Apenas dio un paso fuera de la prisión para mujeres de Chowchilla en el centro de California, tras cumplir una sentencia de 22 años, Gabby Solano fue detenida por agentes del Servicio de Migración y Aduanas (ICE), quienes planean trasladarla al centro de detención de Aurora, Colorado con el riesgo de que pueda ser deportada en cualquier momento.

“Gaby Solano pasó la mitad de su vida tras las rejas debido a la ley Tres Strikes (Tres delitos y fuera). Ella solo tenía 26 años cuando quien era su novio la obligó a conducir un vehículo. Ella no es responsable por estos actos. Él la amenazó para que se quedara callada y ese silencio le costó dos décadas y medio de libertad”, dijo la asambleísta de Los Ángeles, Wendy Carrillo, quien abogó hasta el último momento por evitar que la entregaran al ICE.

Afirmó que Solano sirvió su sentencia, pensando que un día podría regresar a su casa. “Para ser claros, aquí está el hogar de Gaby. California es el único lugar que ha considerado su casa. Ella debió regresar a su familia y a su comunidad esta semana, pero en vez de eso ha sido sujeta a un castigo doble al que ningún ciudadano de Estados Unidos debería enfrentar, por haber nacido en otro país”.

La asambleísta Carrillo señaló que entregarla al ICE, en vez de dejarla reunirse con su familia, tras servir su sentencia, es una traición a nuestros valores. “Los californianos que no hacen las cosas bien la primera vez, merecen una segunda oportunidad, independientemente de sus antecedentes”.

Inspirada en el caso de Solano y de otros muchos inmigrantes que al cumplir sus sentencias son transferidos de las prisiones y cárceles al ICE, la asambleísta Carrillo retomó el proyecto de ley AB 937, también conocido como VISION act para prohibir que los inmigrantes que cumplen sus condenas sean transferidos a ICE. En 2020, la medida fue presentada inicialmente por el asambleísta Rob Bonta, recientemente nombrado fiscal de California.

“Al poner a Gabby y a otros californianos como ella en detención y deportación, no hacemos mejor al estado dorado. De hecho, nos empaña a todos”.

El 18 de marzo, la legisladora le envió una carta al gobernador Newsom en la que le pidió no transferirla al ICE no solo porque no representa una amenaza sino por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la petición de la asambleísta no fue escuchada por el gobernador. El 30 de marzo fue entregada a los agentes del ICE.

Solano vino de México con sus padres como residente permanente cuando tenía 2 años. Sus padres la criaron en la ciudad de El Monte en el condado de Los Ángeles.

I wrote to Gov. @GavinNewsom in support of Gabby Solano, a survivor of domestic violence who spent 20+yrs in prison under Felony Murder Rule which I voted for & was repealed in 2018. She should not have been turned over to ICE. #FreeGabby #AbolishIce More: https://t.co/oQndC1FzEQ pic.twitter.com/ebaLCVDa8q

— Wendy Carrillo (@AsmCarrillo) March 31, 2021