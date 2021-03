Las llamadas al 911 mientras Selena estaba tirada en el piso y sangrando han sido reveladas

TEXAS – Han pasado 26 años desde que la estrella de la música tejana Selena Quintanilla-Pérez fue asesinada por la mujer que fundó su club de fans, Yolanda Saldivar.

Selena fue asesinada el 31 de marzo de 1995, unas semanas antes de cumplir los 24 años, en las instalaciones de un hotel en Corpus Christi, y lo que ocurrió poco después de que fue baleada quedó grabado en las llamadas de emergencia que se hicieron cuando la cantante ingresó a la recepción del hotel sangrando y pidiendo ayuda.

El audio ha sido revelado y los momentos de desesperación son perturbadores.

En la grabación se puede escuchar la pronunciación del nombre de la asesina. “Yolanda…”.

Selena fue a encontrarse con Saldivar para adquirir unos documentos financieros que habían desaparecido. La familia de Selena acusó a Saldivar de haberse robado $30,000 dólares de las ganancias de las tiendas de Selena y del club de aficionados.

Las llamadas de emergencia al 911 encontradas en los archivos revelan lo que ocurrió después de que Selena fue baleada en una de las habitaciones del hotel.

Selena sangrando por la herida que tenía en la espalda del balazo recibido buscó ayuda en el área de la recepción y nombró a Saldivar como la responsable antes de ser trasladada a un hospital donde fue declarada muerta.

“Ella (Selena) dijo que Yolanda Saldivar se encontraba en la habitación 158”, dijo Rubén De León, director de ventas del hotel, durante la fase de testimonio durante el juicio.

En una de las llamadas al 911 se puede escuchar a la recepcionista del hotel reportando lo que estaba ocurriendo.

Recepcionista; Tenemos a una mujer que llegó corriendo a la recepción…ha sido baleada…se encuentra tirada en el piso y está sangrando”.

Operadora 911: En que condición se encuentra?”

Recepcionista: “Parece tener alrededor de 20 años”.

Operadora 911: “Ella se encuentra en la recepción ahora?”

Recepcionista: “Si señora, se acaba de desmayar”.

En las llamadas se puede escuchar una voz al fondo preguntar: “¿Yolanda? ¿Ella es la sospechosa? ¿Cuál es su apellido?”

The calls reveal the tragic moments after Selena was shot, and the 911 caller even mentions Yolanda Saldivar as the suspect.​ https://t.co/IxO8ochmHl

— ABC13 Houston (@abc13houston) March 31, 2021