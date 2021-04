Cody Bellinger batea el primer jonrón de los campeones Dodgers, pero es puesto out en la jugada

El primer jonrón de la temporada de los poderosos Dodgers de Los Ángeles acabó siendo out en una bizarra acción en el tercer inning del partido inaugural contra los Rockies de Colorado.

Con Justin Turner en base, el toletero Cody Bellinger conectó un largo batazo por el jardín izquierdo-central. El jardinero Raimel Tapia brincó contra la barda para atrapar la pelota, pero al estrellarse contra el muro la pelota se le cayó del guante para un aparente jonrón de dos anotaciones de los Dodgers.

Pero entonces ocurrió lo más extraño.

Cody Bellinger homers for the second out of the inning to score a run. Baseball! pic.twitter.com/VVxTBvrhLy

— Chad Moriyama (@ChadMoriyama) April 1, 2021