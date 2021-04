VIDEO: Carolina Sandoval y su hija causan revuelo al mostrar lo que llevan bajo la pijama

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Carolina Sandoval es una mujer que no teme mostrarse sin filtros, dejando a la vista de todos sus imperfecciones, celulitis y mil locuras más que le han ganado millones de admiradores, que han sucumbido a su incomparable carisma.

La venezolana se tomó algunos días para pasarlos junto a sus hijas y se han escapado a un paradisiaco lugar para aprovechar el buen clima y relajarse junto a la piscina tomando el sol.

En un video que fue compartido en su cuenta de Instagram, aparece el dúo madre e hija en pijamas de pantalón, pero en un segundo se retiran su ropa para dejar a la vista lo que llevan debajo, y presumen cuerpazos cada una en un entallado bañador, mientras bailan con música de fondo.

“Lo que hay debajo de una pijama y por cierto como siempre le digo a mi hija Bárbara Camila siéntanse perfectas con sus medidas, que eso que ves en el espejo es perfecto“, escribió bajo el post.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues sus seguidores se han dividido en opiniones de si es correcto o no que se exhiba junto a su hija en bikini en las redes sociales, recibiendo muchas críticas al respecto.

“¿Estas vendiendo a tu hija?“, “No era necesario lo de tu hija“, “No me parece que exponga a esa muchachita así“, “Lo que se hace por el dinero“, “La madre compitiendo con la hija, típico“, “Linda tu hija, pero no la expongas, no hay necesidad de estar exhibiéndose“, expresaron algunos usuarios de Instagram.

Pero hubo muchos otros que salieron a la defensa de la famosa y de su hija de 18 años.

“No entiendo por que dicen que la expone si esta en vestido de baño o es que a la hora de ir a la playa o a la piscina va tapada de pies a cabeza, el morbo está en la cabeza de cada uno“, “Gracias a ustedes no me da pena salir con traje de baño. Me encantan“, “Que esa energía, alegría y motivación de cada día, contagie a cada uno de los vemos tu contenido“, escribieron otros en la defensa de “La Venenosa“.