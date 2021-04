Futbolistas italianos siguen llegando contagiados de Covid-19 a sus equipos

El PSG no podrá contar con el mediocampista italiano Marco Verrati, tras haber dado positivo por Covid-19. El futbolista venía de concentrarse con la selección de Italia en la que había un foco con el virus.

El futbolista de 28 años de edad, ya era duda para los próximos partidos con su equipo por molestias en su muslo izquierdo. No obstante, el resultado positivo por un test de Covid-19, lo obligarán a pasar una semana en aislamiento. De esta forma se perderá el partido de cuartos de final de la Champions, en el que el PSG visitará al Bayern Múnich.

Marco Verratti will miss PSG vs. Bayern Munich next week after testing positive for COVID-19 pic.twitter.com/U5fdScvJd2

