A lo Suazo: la celebración de Funes Mori que generó una trifulca

Este sábado, Rogelio Funes Mori alcanzó a Humberto Suazo en la lista de goleadores históricos del Monterrey, con 121 tantos. Y en la celebración no escatimó esfuerzos: se lo gritó en la cara a Axel Werner, arquero rival, y además le rindió homenaje al “Chupete” tapándose los oídos, una marca de fábrica del chileno para gozar sus anotaciones.

El gol fue al minuto 94′, para sentenciar el triunfo de los “Rayados”, lo cual hace del contexto uno más eufórico. Ello, aunado a los encontronazos de Werner y Funes Mori durante los últimos minutos, dejaron la mesa servida.

😤 @rogelio7funes tied Humberto Suazo as the top scorer in @Rayados history (121 goals)

He let the keeper know and then hit Suazo's celebration 🗣️ pic.twitter.com/SESSCN6kWb

— FOX Soccer (@FOXSoccer) April 4, 2021