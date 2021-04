Incautan 50 kilos de cocaína en Nueva York con el logo ‘CR7’ de Cristiano Ronaldo

La policía de Nueva York incautó 50 kilogramos de cocaína que tenía inscrito el sello ‘CR7’, el apodo y marca del delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, informó la fiscalía de dicha ciudad.

Los fardos de droga fueron incautados en una operación llevada a cabo el pasado 29 de marzo, en la que dos personas fueron detenidas y también se confiscaron un arma y 200,000 dólares en efectivo, según un comunicado de la Oficina de Narcóticos de la Fiscalía de Nueva York.

Does CR7 sound familiar? Drug traffickers will use famous names, things, people to brand their drugs.

Read more….https://t.co/gZ5A5IPAvs@snpnyc @nyspolice #dea #ny #cocaine #cr7 pic.twitter.com/E2sHBAtRUe

