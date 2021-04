VIDEO: “Tengo miedo que me secuestren o roben”, niño migrante abandonado pide ayuda entre lágrimas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un hombre que conducía por la frontera de México con Estados Unidos encontró a un niño migrante abandonado que caminaba solo y sin rumbo. Entre lágrimas el pequeño le dijo que lo habían “botado” y que tenía miedo de que lo fueran a secuestrar o robar.

En el video compartido por el reportero de origen latino, Mario Guevara se aprecia cómo el conductor baja de su automóvil y comienza a hablar con el pequeñito.

-Me puede ayudar, yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están

-¿Te dejaron solo?

-Claro me dejaron botado

-¿Te dejaron solo botado?

-Me dejaron solo

-¿No vienes con mami o con papi o con nadie. Vienes con tu mamá o tu papá?

-Nadie, yo venía en un grupo que venía (inaudible) y me dejaron botado y venía aquí a pedir auxilio

-¿Te dejaron botado, te dijeron que vinieras a pedir auxilio aquí?

-No yo vengo porque no sé por dónde me voy a ir, también me pueden robar, secuestrar o algo tengo miedo.

Fue la dramática conversación que el pequeño tuvo con el hombre quien a decir del reportero, lo entregó a oficiales de la patrulla Fronteriza antes de que algo malo le pasara.

