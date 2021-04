Carolina Sandoval complace a sus ‘haters’ y cocina su almuerzo desde…¡el baño!

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Carolina Sandoval vuelve a provocar sorpresa entre sus seguidores de las redes, durante la transmisión de un directo, se apareció luciendo un ajustado bikini mientras se disponía a cocinar su almuerzo desde un inusual lugar.

No es sorpresa para sus admiradores que la ex presentadora de televisión es fuertemente criticada por abordar distintos temas durante sus almuerzos dándoles un loco giro, que con su carisma y personalidad ha logrado acaparar la atención de millones, pero hay muchos quienes no les agrada para nada que se muestre así en sus redes.

En esta ocasión la venezolana se ha aparecido desde el interior del cuarto de baño de su hija mayor, luciendo un bañador de dos piezas en estampado de tréboles verdes y un paliacate a juego en la cabeza, mientras con ingredientes y aparatos de cocina se dispone a preparar sus alimentos desde este lugar, que para muchos resulta nada apropiado.

“Amores mios aca complaciendo a una fanática de mis almuerzos, que estaba un poco harta de ver los ‘almuerzos’ desde la cocina; me vine al baño personal de mi hija para romper la rutina y por supuesto ustedes deciden si le hacemos caso a mi ‘hater fan favorita’ o a ustedes“, explico bajo el post.

La lluvia de comentarios no se hizo esperar y rápidamente le llenaron de infinidad de mensajes negativos y en desaprobación de una más de sus locuras pues a todos les pareció anti higiénico y para nada motivo de entretenimiento.

“No creo que eso sea gracioso y educativo. Hay cosas que no van por muy gracioso que parezca“, “Carol puede ser en el patio también… En el baño no me gustó mucho“, “Caes en lo ridículo…¿en el baño? ¿Todo bien en casita?“, “Que asco cocinar en el baño“, le escribieron algunos fans.

Pero como en cada polémica de “La Venenosa” las opiniones siempre son divididas y así como hay muchos que la tunden, hay muchos otros usuarios que salen a su defensa y disfrutan del contenido que publica en su cuenta de Instagram.

“Caro ¡divina! ¡La gente jamás la conformas!, seguí así de maravillosa, simpática y buena persona“, “Tan bella dios te bendiga por ser tan original“, “Es ironía gente, no entienden los doble sentido“, expresaron sus admiradores.