Dos temblores de magnitud 4.0 y 3.3 sacuden el área de Los Ángeles

Dos sismos sacudieron en un periodo de media hora de la mañana de este lunes el área de Los Ángeles. El segundo, de magnitud 4.0 ocurrió a las 4:44 am en Lennox, al sur de Inglewoods. El primero fue de magnitud 3.3 y tuvo lugar en la misma zona a las 4:15 de la mañana.

El segundo temblor se sintió en todo el sur de California, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). No hubo registro inmediato de daños.

El sismo más grande tuvo lugar en la intersección de Prairie Boulevar y Century Boulevar. Es decir, a menos de una milla de Lennox, menos de una milla de Hawthorne, a una milla de Los Ángeles y a una milla de Del Aire.

A estos dos le siguieron otros más pequeños en el área de Inglewood y Lennox.

La experta en terremotos Lucy Jones dijo en Twitter que el temblor de magnitud 4.0 fue lo suficientemente fuerte para que “lo sintiera la mayor parte de las personas despiertas de LA”. También indicó que tuvo lugar a 12 millas de profundidad y que probablemente no había ninguna falla mapeada. La ráfaga de réplicas ocurrió aproximadamente a la misma profundidad, según Jones.

The M4.0 that just happened was under Lennox, CA, near Inglewood. Very deep at 20 km, so everyone is at least 20 km away. Would have been felt by most people awake in LA. Movement was thrust, probably not on any mapped fault https://t.co/UIPbVH0kw5

— Dr. Lucy Jones (@DrLucyJones) April 5, 2021