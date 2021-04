¿Y el distanciamiento? Así llenaron el estadio de los Rangers en el Día Inaugural

Parece que el distanciamiento social no existió durante el Día Inaugural de los Rangers de Texas, y es que sus fanáticos coparon las gradas como si el Covid-19 no existiera.

Las fotos del Globe Life Field son asombrosas. Apenas se veía un que otra silla vacía en el estadio que tiene aproximadamente 40,000 asientos.

So this is what a packed ballpark feels like?! Almost forgot. What a sight! pic.twitter.com/L4nz2lc7fi

De hecho, parece que nadie en el estadio tenía la menor preocupación de que una pandemia global continúe asechando a la población.

Esto era algo que se veía venir, pues las autoridades no fijaron ninguna restricción en cuanto a la cantidad de asistentes permitidos para el juego contra los Azulejos.

Below is the *first* full capacity crowd (40,000 people) at an American sports event since the #COVID19 pandemic hit. The Texas #Rangers are currently the only team among all 4 major pro sports in America to allow full capacity. #OpeningDay pic.twitter.com/cNcqd3mU0U

— Michael Bier (@_DTXMichael) April 5, 2021