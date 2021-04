Abaten en una base militar al pistolero que causó 2 heridos en Maryland

Un marinero de la Armada de EE.UU. disparó e hirió a otros dos marineros en una instalación en la ciudad de Frederick, en Maryland, el martes por la mañana, y luego se dirigió hacia la cercana base militar de Fort Detrick, donde resultó muerto al intentar forzar su entrada en la misma, dijeron las autoridades.

La Marina de EE.UU. tuiteó que el tirador era un médico de un hospital de la Marina, y los funcionarios de Fort Detrick dijeron el pistolero estaba destacado en esa instalación.

The U.S. Navy can confirm there was an active shooter incident at Fort Detrick, MD involving U.S. Navy Sailors. The shooter, a Navy Hospital Corpsman, is deceased. We will continue to update with additional details as the situation evolves.

