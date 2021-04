‘Falta mucho para junio’, responden comerciantes a anuncio de reapertura total

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció este martes un plan para reabrir completamente la economía del estado el próximo 15 de junio si se mantienen las tendencias actuales de contagios de COVID-19 y el ritmo de vacunación, que ya llegó a 20 millones de dosis aplicadas.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Faltan dos meses y medio. Es mucho tiempo. Por qué hasta entonces cuando el plan de vacunación ha sido muy agresivo. Lo mejor sería que el 15 de abril, el gobernador diera un salto para abrir al 50%; y otro salto el 15 de mayo con un 75% de apertura, y ya en junio reabre totalmente”, dijo Vicente Ortiz, dueño de los restaurantes Don Chente y El Pescador en Los Ángeles.

Observó que aún con la reapertura para junio, les tomará al menos un año más, recuperarse de las fuertes pérdidas sufridas en el 2020, a causa de los cierres de negocios por la pandemia.

Joshua Montalvo, dueño de dos pequeños negocios en el sur-centro de Los Angeles, “Joshua Montalvo Instruments y Melody Rose, la Casa de los Ositos Gigantes”, de los que dependen 9 miembros de su familia, dijo que la reapertura va a ser como un milagro, aunque falta demasiado para junio.

“Los pequeños comerciantes hemos estado con una presión muy fuerte. Yo me siento muy deprimido. La gente trae dinero, pero tiene miedo de gastar porque no sabe si van a volver a cerrar. En lugar de comprar una guitarra de $150 o $200, escogen una de $10, $15; y lo mismo con los ositos”.

Joshua dijo que sufre para ganar $80 diarios. “He tenido que pedir propinas cuando me pongo a cantar o a bailar afuera del negocio. Antes no pedía nada, pero este gobierno nos ha tenido muy ahorcados, nos dejó a oscuras y nos dijo ‘sálvese quien pueda’. Además de traernos como títeres con tantos cierres y restricciones cuando las rentas no esperan”.

Añadió que el gobernador no hizo las cosas como se debieron y le faltó conexión con los latinos. “Los pequeños negocios familiares que no tenemos empleados, no calificamos para las ayudas”.

En una conferencia de prensa, el gobernador dijo que California, una vez el foco de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, permitirá desde la mitad de junio que se reanuden las “actividades cotidianas” y que las empresas puedan reabrir con “medidas de reducción de riesgos de sentido común”.

“Con más de 20 millones de vacunas administradas en todo el estado, es hora de pasar página en nuestro sistema de niveles y comenzar a buscar la reapertura total de la economía de California”, remarcó.

No obstante, el gobernador subrayó que el uso de las mascarillas en California no se levantaría pronto.

“Ahora podemos comenzar a planificar nuestras vidas después de la pandemia. Tendremos que permanecer atentos y continuar con las prácticas que nos trajeron aquí, usar máscaras y vacunarnos, pero la luz al final de este túnel nunca ha sido más brillante”, enfatizó.

California ya ha aplicado hasta hoy 20.267.689 dosis de la vacuna contra COVID-19. Además, el estado tiene el nivel de positividad de contagio más bajo en todo el país (1,6 %).

La reapertura completa del estado depende de dos condiciones, explicó Newsom. “Si el suministro de vacunas es suficiente para los californianos de 16 años o más que deseen vacunarse y las tasas de hospitalización son estables y bajas”, precisó.

Por su parte, el secretario de Salud y Servicios Humanos de California, Mark Ghaly, explicó que los condados ya no estarán sujetos a las clasificaciones por colores que se establecieron el año pasado, independientemente de dónde se clasifiquen los condados individuales en el momento de la reapertura.”Realmente significa que se permitirán las actividades diarias y que las empresas pueden abrir con medidas de reducción de riesgos de sentido común”, subrayó.

No obstante, Newsom y Ghaly pidieron a los californianos prevenir los contagios y vacunarse.

“Esta enfermedad es más mortal que nunca. Lo único que hemos hecho es suprimir la propagación debido a la cantidad de vacunas que se han administrado y por el uso de mascarillas”, insistió Newsom.

California ha acumulado hasta este martes 3.583.830 casos confirmados de coronavirus, y 58.541 personas han muerto por causas relacionadas con la enfermedad.