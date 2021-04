¿Por qué Ryan Reynolds no quiere trabajar con Scarlett Johansson en películas de Marvel?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ryan Reynolds y Scarlett Johansson estuvieron casados entre los años 2008 y 2011, sin embargo la relación no funcionó y se divorciaron entre un gran escándalo que aseguró que el actor le había sido infiel. Ahora, ambos son grandes figuras de la franquicia de superhéroes de Marvel.

Se dice que Reynolds de 44 años ha lanzado una condición para filmar sus películas de Deadpool y esta es que el personaje de Black Widow, interpretado por su colega y ex esposa, Scarlett Johansson de 36, no tenga ninguna aparición en sus films.

Según el medio We got this covered una fuente cercana a las producciones de Marvel aseguró que el actor está emocionado porque su personaje cruce caminos con las otras figuras del Universo Cinematográfico de Marvel, sin embargo no le entusiasma la idea de compartir pantalla con Johansson pues considera que su ex relación distraería la atención del proyecto.

Y es que Reynolds no quiere que, si llegasen a realizar una película en conjunto, el peso de sus personajes se vea afectado por otros motivos. Muchos creen que dentro de esto se ocultan algunas “razones incómodas” que no quiere admitir.

¿Cómo terminó el matrimonio de Ryan Reynolds y Scarlett Johansson?

Los actores se conocieron en el año 2007, cuando ella tenía 23 y él 32, no pasó mucho para que iniciaran un romance. En mayo del 2008 se comprometieron y poco después se casaron en secreto en Canadá.

La relación terminó en diciembre del 2010, por motivos que permanecieron por mucho tiempo en secreto. En una entrevista que la actriz dio a Vanity Fair años después confesó que vivir con otro actor es complicado pues siempre existe un “reto” entre ambos. Así desmintió que él le hubiera sido infiel.

Dos años después de su separación, él se volvió a casar con Blake Lively y ella celebró su boda en octubre del año pasado con Colin Jost.

Lo cierto es que parece que Reynolds no se tendrá que preocupar porque ambos personajes se encuentren en una película, pues Johansson está por estrenar su film en solitario el cual estará ambientado en un tiempo pasado de la cronología del MCU y con el personaje de Black Widow fuera de la temporalidad actual de la saga, no pareciera que pudieran cruzar caminos fácilmente.

