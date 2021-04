¡A puro poder! Así fueron los dos cuadrangulares de Ronald Acuña

El venezolano Ronald Acuña mostró toda su artillería en el compromiso ante los Nacionales de Washington, en donde conectó sus primeros dos cuadrangulares de la temporada.

Acuña no tardó en conectar el primer vuelacerca, pues en su primer turno y ante el primer pitcheo la mandó fuera del parque. Tras el batazo, tanto el pitcher Scherzer como el mismo pelotero venezolano sabían que la pelota iba a parar en otras latitudes.

El segundo batazo de vuelta completa llegó en la tercera entrada, una vez más ante los lanzamientos de Scherzer luego de estar en 3-2.

El estacazo salió por el jardín central y a pesar de que sirvió para poner una diferencia de dos carreras para los Bravos en ese momento, la novena de Atlanta no pudo imponerse al final del compromiso. Al final Nacionales de Washington se impusieron 6-5.

This is @ronaldacunajr24's first home run since about 40 minutes ago.#ForTheA pic.twitter.com/wHavRdCWfO

— Atlanta Braves (@Braves) April 6, 2021