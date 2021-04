¿Es bueno para ti el pollo rostizado que compras en el supermercado?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

¿Te ha pasado que compras un pollo recién salido del asador en el supermercado y te pasas todo el viaje a casa con ese aroma que te hace agua la boca y te abre el apetito?

No eres el único. El National Chicken Council estima que más de 950 millones de pollos rostizados llegarán a la mesa de los consumidores este año. ¡Eso es casi tres pollos por persona!

¿Qué pueden tener de malo? Son sabrosos y prácticos, y pueden costar menos que un café con leche en una elegante cafetería. “El pollo rostizado suele tener un precio muy competitivo y es mucho más barato que comer fuera”, dice Anne-Marie Roerink, fundadora de la empresa de investigación de mercados de comestibles 210 Analytics. Dice que este producto de la tienda de alimentos es más popular entre los compradores más jóvenes, pero que se vende mucho entre personas de todas las edades, ingresos y regiones.

Debido a que es una carne alta en proteínas y baja en grasas saturadas, podrías suponer que un pollo rostizado también es mejor para ti que la comida para llevar. Pero ¿es este el caso? Para averiguarlo, los expertos en nutrición de CR evaluaron la información nutricional y los ingredientes de 16 pollos rostizados de los sitios web de siete supermercados (Kroger, Publix, Safeway, Stop & Shop, Walmart, Wegmans y Whole Foods), tres tiendas club (BJ’s Wholesale Club, Costco y Sam’s Club) y una cadena de restaurantes de comida rápida informal (Boston Market). Aunque en las tiendas encontrarás sabores como mantequilla de limón, hierbas, latino y barbacoa, analizamos los pollos más simples de cada tienda, que a menudo estaban etiquetados como sencillos u originales.

¿Los resultados? “No se puede suponer que todo el pollo rostizado es simplemente un pollo cocido”, dice la nutricionista de CR, Amy Keating.

¿Qué hay debajo de esa piel dorada y crujiente?

La forma más sencilla de asar un pollo en casa es sazonarlo con un poco de sal y pimienta y meterlo en el horno. Las aves rostizadas a menudo reciben un tratamiento diferente. “Básicamente, todos los pollos rostizados se mejoran con una solución [inyectada en el ave] para mantener las aves húmedas y sabrosas”, dice Tom Super, vicepresidente de comunicaciones de National Chicken Council.

El problema es que la solución inyectable puede incluir azúcar, ingredientes procesados como sabores naturales, gomas alimenticias y carragenina, así como cantidades especialmente problemáticas de sodio. “Los sabores naturales no son necesariamente tan naturales como podrías pensar, y en general hay que tratar de evitar los ingredientes procesados tanto como sea posible”, dice Keating. Y si piensas que el pollo no es bueno sin sal, debes saber que algunos pollos rostizados tienen mucha más de lo que tú mismo agregarías.

Entre los peores infractores de sodio se encuentra Sam’s Club (pollo rostizado sazonado de Member’s Mark), que tiene 550 mg de sodio por porción de 3 onzas; eso es aproximadamente nueve veces más sodio que un pollo asado sin sal y aproximadamente una cuarta parte de la cantidad máxima de sodio que los adultos deben consumir en un día (2,300 mg). Los pollos de Costco (Kirkland) no son mucho mejores, con 460 mg de sodio.

Lo pollos rostizados de BJ’s Wholesale Club (pollo rostizado Perdue), Boston Market, Publix (Deli Original), Safeway (Signature Cafe Traditional), Stop & Shop (Nature’s Promise y de “miel”), Walmart (tradicional) y Wegmans (normal, no orgánico) tienen menos sodio, entre 170 y 368 mg.

Los pollos rostizados de Kroger (Simple Truth) y los pollos orgánicos de Wegmans tienen niveles mucho más bajos de sodio, 40 mg y 95 mg, respectivamente, lo que demuestra que no todas las aves inyectadas son malas noticias. Y los ingredientes de Kroger son solo pollo, agua y sal de mar.

A los pollos de Whole Foods no se les inyecta una solución, pero el sodio aún puede ser una preocupación. Mientras que el pollo normal orgánico tiene 70 mg de sodio en 3 onzas, el pollo normal no orgánico tiene 120 mg y el pollo “clásico” no orgánico tiene 450 mg. Pero si te saltas la piel, puedes evitar mucho porque los condimentos se espolvorean por encima, mientras que con los pollos inyectados, el sodio se distribuye por toda la carne.

Al comprar, la mejor opción es revisar la etiqueta de información nutricional y la lista de ingredientes, o pedirle al encargado de delicatessen la información si no está en el empaque. De acuerdo con las normas de etiquetado de alimentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los pollos rostizados calientes no necesitan tener esta información en el paquete, pero las tiendas con 20 o más locales deben tener la información disponible para los consumidores.

Preguntas frecuentes sobre compras y seguridad alimentaria

Aparte de la nutrición, hay otras preocupaciones que los consumidores tienen a la hora de comprar pollos rostizados. Aquí te presentamos algunos consejos y respuestas a preguntas comunes sobre cómo elegir el mejor pollo y qué hacer con él una vez que lo lleves a casa.

¿Cuál es la mejor hora del día para comprar un pollo rostizado?

Los supermercados cocinan pollos rostizados frescos cada 2 a 4 horas desde las 8:00 a.m. o las 9:00 a.m. hasta aproximadamente las 4:00 p.m. a las 6:00 p.m. La mayoría de las veces, la mejor selección y suministro está disponible durante las horas pico de la tarde, dice Roerink. Si deseas planificar con anticipación, llama al departamento de delicatessen de tu supermercado y pregunta a qué hora cocinan el pollo.

Los chefs de delicatessen sacarán los pollos que no se hayan vendido de la vitrina de calentamiento y los usarán para hacer sopa de pollo con fideos y ensalada de pollo rostizado.

¿Usan las tiendas pollos que están cerca de su fecha de caducidad para preparar pollos rostizados?

“La mayoría de las tiendas compran los pollos de engorde [utilizados para hacer pollos rostizados] completamente separados de los pollos frescos enteros que venden en el departamento de carnes”, dice Roerink. Y no son las mismas aves. Según el Departamento de Agricultura, los que se venden en la sección de carnes pesan 5 libras o más, mientras que los que se usan para hacer pollos rostizados son más pequeños, entre 2.5 a 4.5 libras.

¿Qué significan etiquetas como “natural”, “orgánico” y “criado sin antibióticos”?

En carnes y aves, el USDA define “natural” como mínimamente procesado y sin ingredientes artificiales agregados. (En otros alimentos, no tiene un significado claramente definido). Una afirmación “sin hormonas” es cierta, pero no diferencia a un pollo de otro porque el USDA prohíbe el uso de hormonas en todos los pollos.

Las dos etiquetas que sí representan una diferencia son “criado sin antibióticos” y “orgánico”.

Una declaración de no uso de antibióticos significa que el pollo nunca recibió antibióticos; sin embargo, solo es una apuesta segura cuando la declaración va acompañada del escudo “USDA Processed Verified” o del sello orgánico del USDA en el paquete. Estos fármacos se administran a menudo a los animales de consumo para prevenir enfermedades, pero su uso contribuye al problema de salud pública de la resistencia a los antibióticos, que es cuando los medicamentos se vuelven menos efectivos para matar las bacterias que causan una enfermedad.

Además de ser criados sin antibióticos, los pollos orgánicos fueron alimentados con alimento orgánico certificado y fueron criados en condiciones de vida que se adaptaron a su salud y comportamientos naturales; es decir, no estaban continuamente confinados en pequeñas jaulas y tenían acceso al aire libre, sombra, refugio, aire fresco, agua limpia y luz solar directa.

¿Por qué tu pollo rostizado se ve rosado? ¿No está bien cocido?

Debido a que los pollos rostizados son aves más pequeñas y jóvenes, puede haber más pigmentación dentro y alrededor de los huesos. Según el USDA, el color rosado en el pollo cocido de manera segura puede deberse a la hemoglobina (moléculas de proteína en los glóbulos rojos) en los tejidos, que pueden formar “un color estable al calor”.

¿Cuánto tiempo se puede conservar el pollo rostizado?

Córtalo en varios trozos y refrigéralo en un recipiente tapado hasta por cuatro días o congélalo. Las sobras congeladas son seguras por tiempo indefinido, pero es mejor comerlas antes de cuatro meses, después de los cuales la humedad y el sabor se ven comprometidos.

¿Cuáles son algunas formas saludables de utilizar el pollo rostizado?

El tamaño de una porción de pollo rostizado es de 3 a 4 onzas, por lo que si no estás alimentando a una familia (o entrenando para un triatlón), tendrás sobras. (También puedes preparar cualquiera de las siguientes comidas utilizando el pollo entero). Desmenuza la carne para preparar:

Tazones integrales con quinoa, arroz integral o farro y vegetales picados.

Ensalada de pollo con aceite de oliva, curry en polvo o hierbas verdes (como tomillo o estragón), nueces y frutas secas o picadas (como manzanas, uvas o pasas)

Tacos con tortillas de maíz integrales, tomates, pimientos y frijoles.

Sopa de pollo con fideos: usa los huesos del pollo rostizado para hacer caldo hirviendo a fuego lento con cebolla y apio. Cuela el caldo y agrega las zanahorias cocidas y los ejotes, el pollo picado y la pasta integral.

Chili verde con frijoles blancos y salsa verde.

Chili rojo con pimientos morrones y tomates guisados.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.