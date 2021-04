Más de 2 millones de californianos podrían quedarse sin sus cheques de estímulo. Aún pueden reclamarlos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

2.2 millones de californianos podrían no recibir alguno de sus cheques de estímulos, lo que se traduce en hasta 5,700 millones de dólares no reclamados, según los caldos de California Policy Lab. Quienes estén en la situación tendrán que presentar su declaración de impuestos para recibir el dinero que les pertenece.

La llamada “brecha del estímulo” afecta a las personas que tienen derecho a recibir la ayuda federal pero aún no la han cobrado y puede que no la cobren nunca, según un estudio del citado centro de investigación de la Universidad de California Berkeley.

El Servicio de Renta Interna (IRS, por sus siglas en inglés) ha enviado desde abril tres pagos directos que suman un total de hasta $3,200 dólares para los estadounidenses que cumplan los requisitos.

En el estado dorado, de esos 2.2 millones que se estima que están en la “brecha de estímulo”, 1.4 millones pueden haberse quedado sin ninguna de las tres rondas, lo que implica que han perdido íntegramente la asistencia que ha enviado el Gobierno federal para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis desatada a raíz de la pandemia de COVID-19.

Los alrededor de 424,000 californianos que presentaron su declaración de impuestos en 2018 pero no lo hicieron en 2019, podrían no haber recibido las dos últimas ayudas federales. En la más reciente -que destinaba $1,200 dólares a cada dependiente elegible- a unos 360,000 dependientes del estado no les habría llegado su pago.

Debido a que empleó la información de las declaraciones de impuesto de 2019 para repartir la ayuda económica, IRS no tienen la información de quienes no las presentaron entonces. Y por tanto, no sabe cómo enviar el dinero.