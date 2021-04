Video: Tom Brady fue tentado por las fuerzas oscuras

Luego de que ganara su séptimo anillo, Tom Brady prometió visitar Walt Disney World en unas declaraciones emitidas después del Super Bowl LV. Y así fue, la leyenda de los Tampa Bay Buccaneers logró vivir la experiencia en el cierre del fin de semana de Pascua y dejó mucho contenido para las redes sociales.

El quarterback pasó todo un día junto a su familia recorriendo el Star Wars: Galaxy’s Edge. Luego de esta experiencia el mariscal de campo agradeció el momento que compartió dentro de las instalaciones. “Gracias a Disney World por regalarme a mi familia y a mí este momento. Darth Vader le dijo a mi hijo Benny que “la fuerza es fuerte de este lado”, y ahora pasaré el resto de la semana convenciéndolo de que ser Jedi no es una profesión real y de que no tiene permitido estar en el “lado oscuro“.

Pero Darth Vader no fue el único personaje que interactuó con los allegados de Brady. Kylo Ren es hijo de los personajes Han Solo y Leia Organa. El aprendiz se acercó a Brady con una tentadora oferta para que ambos unieran sus fuerzas. Ante esta propuesta, la leyenda de la NFL respondió “No gracias, ya estoy en un equipo ganador“.

"No thanks, I'm already on a winning team."@TomBrady had the perfect response to Kylo Ren 😂

(via @DisneyParks) pic.twitter.com/glYFJWtKyR

— ESPN (@espn) April 6, 2021