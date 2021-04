Exjugador de la NFL, Phillip Adams, responsable del tiroteo en Carolina del Sur; mata a 5 personas y se suicida

El exjugador de la NFL, Phillip Adams, fue identificado como el responsable del tiroteo en Carolina del Sur, quien asesinó a cinco personas, entre ellos un prominente médico y dos menores de edad.

De acuerdo con información de la agencia The Associated Press, una fuente quien habló bajo condición de anonimato, fue quien confirmó que Phillip Adams fue el asesino de la familia del médico y que después de cometer el crimen se suicidó pasada la medianoche con un arma calibre 45.

La fuente también dijo a AP que los padres de Adams, quien fuera jugador defensivo de los 49ers de San Francisco, Seahawks, Raiders, Jets y Falcons, vivían cerca de la casa del médico en Rock Hill y que él había sido tratado por el médico.

Adams, de 33 años de edad, jugó como defensivo para South Carolina State. Ya como jugador profesional en la NFL sufrió múltiples lesiones, incluidas conmociones cerebrales y una fractura en el tobillo izquierdo.

UPDATE: We have IDed the person we feel is responsible for the shooting on Marshall Rd. We found him in a nearby house. There is no active threat to the community. Detectives are still in the area serving a search warrant & investigating this tragic event. #YCSONews

— YCSO_SC (@YCSO_SC) April 8, 2021