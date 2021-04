¿Más huracanes en verano? El pronóstico es que serán… al menos 17

Se prevé que la temporada de huracanes del Atlántico de 2021 será más activa de lo habitual, según un pronóstico publicado el jueves por el Proyecto de Meteorología Tropical de la Universidad Estatal de Colorado (CSU).

El grupo dirigido por el Dr. Phil Klotzbach pronosticó 17 tormentas con nombre, con ocho huracanes y cuatro huracanes importantes. Un huracán importante es uno de categoría 3 o superior (vientos de más de 115 mph) en la escala de vientos de huracanes de Saffir-Simpson.

Atlantic seasonal #hurricane forecast from @ColoradoStateU calls for above-average season: 17 named storms, 8 hurricanes & 4 major hurricanes. Reasons for above-average forecast include predicted lack of #ElNino and warmer than normal subtropical Atlantichttps://t.co/yMtgWLKlCE pic.twitter.com/vbi1oE9FiG

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) April 8, 2021