Cómo mantenerte seguro en una caminadora

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La revelación del jueves por parte de Peloton de la muerte de un niño relacionada con una caminadora de la compañía es un recordatorio que las máquinas de ejercicio en casa pueden implicar riesgos para niños y adultos por igual.

John Foley, el director general (CEO) de la compañía, informó a los clientes en una carta publicada en el sitio web de la compañía sobre el “trágico accidente”, y aconsejó a los propietarios de Peloton, “tener cuidado de revisar y seguir las advertencias e instrucciones de seguridad” que vienen con los aparatos de ejercicio de la empresa, incluyendo la caminadora Tread+.

Foley no proporcionó ningún detalle del accidente, pero dijo que la compañía estaba al tanto de un “puñado de incidentes relacionados con el Tread+, en los que hubo niños lesionados”.

Patty Davis, secretaria de prensa de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, la agencia gubernamental encargada de la supervisión de los productos de consumo, incluyendo el equipo de ejercicio, dijo a CR que la agencia está “al tanto de la muerte y está haciendo las investigaciones correspondientes”.

“Aunque el foco de atención hoy está en el Peloton Tread+, los accidentes pueden ocurrir con cualquier caminadora”, dice John Galeotafiore, director asociado de pruebas de productos en Consumer Reports. “Son máquinas grandes y complejas, con correas de funcionamiento rápido y potentes motores. Los niños y las caminadoras no se mezclan, pero los botones, las luces y las pantallas grandes les atraen. Y muchas personas no son conscientes del daño, no solo para los niños sino también para los adultos, que puede ocurrir cuando las caminadoras se colocan o se utilizan incorrectamente”.

Según la CPSC, se estima que hubo 22,500 lesiones en caminadoras en 2019, alrededor de 2,000 de las que involucraron a niños menores de 8 años. Entre 2018 y 2020, la agencia recibió informes de 17 muertes relacionadas con el uso de una caminadora.

Para mantener a los niños a salvo, Galeotafiore dice que una de las cosas más importantes que puedes hacer es apagar la caminadora cuando no la estás usando. “Quita la llave de seguridad, el dispositivo que se conecta a la consola en un extremo y se sujeta a la ropa en el otro extremo, y guárdala lejos de la caminadora. Una vez que hayas quitado la llave, la cinta no se moverá”.

Además, sigue estos consejos de seguridad sobre la caminadora, ya sea que la utilices en casa o en el gimnasio.

1. Colócala en un lugar espacioso. Deja al menos 2 pies de espacio libre a cada lado de la caminadora y 6 pies detrás de ella para evitar caer contra una pared o quedar atrapado entre la máquina y una pared o un mueble si pierdes el equilibrio.

2. Siempre usa la llave de seguridad. Si te caes, se va a desprender para detener la cinta. Esto evitará lesiones adicionales, como quemaduras por fricción.

3. Para encender la caminadora, súbete a la caminadora colocando los pies en ambos rieles laterales de la plataforma de la cinta. Esto evitará que pierdas el equilibrio y te caigas.

4. Nunca te bajes de una caminadora en movimiento. Deja que la correa se detenga completamente antes de bajarte.

5. Mantén tu cabeza erguida. Es más probable que pierdas el equilibrio cuando miras a tus pies.

6. Da mantenimiento a tu máquina. Lubrícala siguiendo las instrucciones del fabricante, aprieta las partes sueltas (solo con herramientas manuales) y limpia el sudor, especialmente en las manijas y controles, después de cada uso.

Nota del editor: este artículo fue publicado originalmente en línea el 29 de noviembre de 2018, y apareció en la edición de enero de 2019 de la revista Consumer Reports. Lo hemos actualizado para incluir información sobre el accidente del Peloton Tread+.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.