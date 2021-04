Muere el rapero DMX, a los 50 años, tras pasar una semana hospitalizado

El rapero DMX perdió la vida, el viernes 9 de abril de 2021, en el Hospital White Plains.

La noticia de su deceso fue dada a conocer por su familia a través de un comunicado, en el que se agradecía a sus fans por sus muestras de cariño.

#BREAKING: Rapper DMX has died at the age of 50.

“We are deeply saddened to announce today that our loved one, DMX, birth name of Earl Simmons, passed away at 50-years-old at White Plains Hospital with his family by his side,” says family in statement.https://t.co/49Z3hJpzrt pic.twitter.com/ihDdC6Mhqu

— Brandon Longo (@brandonlongo) April 9, 2021