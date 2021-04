Con golazo incluido debutó en la NWSL la hija de Dennis Rodman

Aunque su apellido está netamente relacionado al universo de la NBA, Trinity Rodman se tomó muy en serio el fútbol y este domingo hizo su debut con gol incluido.

la hija del exjugador de la NBA Dennis Rodman muestra una excelente aptitud deportiva y lo está demostrando en la Challenge Cup de la National Women’s Soccer League de Estados Unidos.

💥 @trinity_rodman is here, and she is not. messing. around. pic.twitter.com/OY6i28k3ct

— National Women's Soccer League (@NWSL) April 10, 2021