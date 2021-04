El helado de Dolly Parton se relanzará en línea luego de que el sitio web colapsara

Jeni’s y Dolly Parton se han unido para sacar un nuevo sabor de helado, sin embargo, los fanáticos en línea tendrán que esperar un poco más para probarlo luego de que la página de la tienda colapsara.

La cantante y Splendid Ice Creams crearon el apetitoso “Strawberry Pretzel Pie” el cual beneficiará a “Dolly’s Imagination Library”, un programa de obsequio de libros a niños desde su nacimiento hasta los cinco años.

Jeni’s vende helados que envía a todo Estados Unidos y habían anunciado que la colaboración con “La reina del Country” saldría a la venta el 9 de abril al mediodía, y así fue, sin embargo, el sitio web colapsó en el momento en el que el helado salió a la venta y las redes sociales reflejaron la molestia de los clientes.

Aunque la compañía esperaba que los problemas técnicos se solucionaran pronto, estas dificultados han persistido.

“Gracias por INTENTAR comprar nuestras pintas Dolly hoy. Sabemos que esta versión fue decepcionante y lamentamos que haya sido una experiencia frustrante.

Strawberry Pretzel Pie no volverá a estar en línea hoy, pero le avisaremos con 48 horas de anticipación a través de las redes sociales y el correo electrónico antes de volver a lanzar el sabor.

Sabíamos que estabas entusiasmado con nuestro sabor con Dolly Parton y habíamos anticipado que las pintas de Strawberry Pretzel Pie se vendían rápidamente. Nuestro sitio tuvo 50 veces más usuarios de los que ve en promedio. Habíamos planeado y probado este nivel de tráfico y esperábamos que nuestro sitio pudiera manejarlo. Cuando el sitio dejó de funcionar, teníamos la confianza de que volvería a funcionar rápidamente. Nunca imaginamos que tomaría tanto tiempo. Todos nuestros recursos se centraron en solucionar este problema y deseamos haberle enviado una actualización antes.

Agradecemos su apoyo a nosotros y a Dolly Parton’s Imagination Library. Gracias por estar ahí con nosotros”, escribió la empresa en sus redes sociales.

To those of you trying to order Strawberry Pretzel Pie online, we are so sorry. This sucks. The flavor is NOT sold out. Our website issues have lasted longer than expected, but we are working on it and will let you know via email and social media when we’re back up and running.

— Jeni's Splendid Ice Creams (@jenisicecreams) April 8, 2021