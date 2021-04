Andaba borracho: Hispano causa la muerte de un pequeño de cinco años en aparatoso accidente de tráfico

TEXAS – Las autoridades en Houston identificaron a un hombre hispano como el responsable de un accidente que cobró la vida de un niño de cinco años este domingo.

Este lunes Sebastián Matta se presentó ante un juez de corte preliminar en donde se le entablaron cargos de homicidio involuntario en estado de ebriedad.

Según el Departamento de Policía de Houston, Matta causó el choque ocurrido a eso de las 3:30 a.m. del domingo en la cuadra 5900 de la carretera Southwest Freeway.

Matta -según investigadores- conducía un BMW 545 cuando impactó el Nissan Sentra en el que viajaba el niño junto su padre.

El impacto fue tan fuerte que causó que el vehículo de la víctima mortal se volcara.

Matta habría intentó huir de la escena del accidente, pero fue detenido por unas personas que fueron testigos del accidente.

El niño fue trasladado de emergencia al hospital junto con su padre, pero el pequeño falleció.

El padre del pequeño en una entrevista con ABC 13 Houston le mandó un mensaje a Matta: “Tú lo mataste”.

ABC13 spoke to the father of a boy who lost his life when a driver slammed into them in southwest Houston.​ https://t.co/3nMUEUWB6l

— ABC13 Houston (@abc13houston) April 13, 2021