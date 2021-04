Francisca Lachapel confirmó que espera “¡un bambino!”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Al grito de “¡es bambino!’, Francisca Lachapel confirmó el sexo del bebé que espera con su esposo Francesco Zampogna.

Francisca, de manera oficial, lo confirmó esta mañana en ‘Despierta América’. Junto a sus compañeros, Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González, Satcha Pretto y Carlitos Calderón, reveló más que la noticia la portada de People en Español, que es a quien le dio la exclusiva.

“¡Es bambino!”, gritó Francisca, mientras sus compañeros tiraban papelitos azules al aire. Es que la presentadora dio la noticia, que ya todo el mundo se imaginaba, a la revista People en Español, y el show matutino de Univision acompañó la exclusiva de la publicación.

Fran mostró el cuarto del bebé en la públicación y reveló también el nombre del bebé que será Gennaro Antonino Gamelier Zampogna.

Francisca y su esposo Francesco Zampogna, con quien se casó en secreto en diciembre del 2019, soñaban con ser papás, algo que, aunque los llenó de felicidad, también de mucha incertidumbre al principio pues, la presentadora de ‘Despierta América’ se enteró un día después de saber que tenía COVID-19.

“Me enteré un día después de que tenía COVID, que estaba embarazada, fue traumático, porque nunca me había pasado en mi vida, era la primera vez que estoy embarazada. El sentimiento, más que de felicidad cuando me enteré, fue de preocupación, de ¿que va a pasar?, esto tan chiquito, lo voy a perder”, le contó en su momento al doctor Juan Rivera en el show de las mañanas de Univision.

Pero esta no fue la única prueba que le tocó pasar, recordemos que hace días Francisca recibió el apoyo de compañeros, colegas y el público en general luego de confesara de manera muy valiente el dolor que le causaba las críticas que recibía por no lucir un ’embarazo perfecto’.

“Me han escrito cosas como que estoy gorda, que el embarazo no me sienta muy bien, de que ahora me visto como una vieja, que tenga cuidado… Un sin número de cosas y no solo escrito, también ha habido personas que me lo han dicho en mi cara, entonces yo ante esos comentarios me he quedado en shock y con la boca abierta, porque ni puedo entender todavía la falta de sensibilidad”, fue parte de lo que dijo Francisca ese día en donde hasta confesó que pensó en cerrar sus redes sociales.

Hoy, mucho más fuerte y feliz con el amor que provocó sincerarse decidió contar lo que para muchos era un grito a voces ¡que espera un varoncito!