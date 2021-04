¿Regresaran los apagones a Texas? Sistema de electricidad peligra en caer otra vez en estado de emergencia

TEXAS – Ningún texano quiere volver a escuchar la palabra apagón luego de la tormenta invernal que azotó el estado durante el mes de febrero, y dejo a millones de usuarios sin electricidad por varios días, pero este martes se manejó la posibilidad de otra emergencia.

El Consejo de Confiabilidad Energética de Texas (ERCOT, por sus siglas en inglés) advirtió sobre la posibilidad de que el sistema una vez más podría caer en un “estado de emergencia”.

Los directores solicitaron en la tarde de este martes que consumidores y negocios redujeran su consumo de electricidad durante la tarde y el resto de la noche.

“Debido a una combinación de cortes de alta generación típicos en abril y una demanda mayor a la pronosticada de un frente frío estancado sobre Texas, ERCOT puede entrar en condiciones de emergencia esta tarde (martes)”, dijo el Vicepresidente de Planificación y Operaciones de Red de ERCOT, Woody Rickerson.

Alert: Due to a combination of high gen outages typical in April & higher-than-forecasted demand caused by a stalled cold front over TX, ERCOT may enter emergency conditions. We do not expect customer outages. Declaring an emergency would allow us to access additional resources.

— ERCOT (@ERCOT_ISO) April 13, 2021