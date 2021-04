Las 22 demandantes de Deshaun Watson harán públicos sus nombres

La situación del quarterback de los Houston Texans, Deshaun Watson, no deja de empeorar. Este miércoles se anunció que las 22 mujeres que lo han demandado por agresión sexual y conductas inapropiadas presentarán sus nombres públicamente.

El abogado que lleva la causa, Tony Buzbee, aseguró en un comunicado que su bufete modificará las demandas de forma contundente, y que incluso “las que no fueron ordenadas a hacerlo por la corte”, también revelelarán su identidad.

La primera en revelar su nombre fue Ashley Solis, la demandante número uno, quien después de un tiempo habló ante los médicos de comunicación y afirmó haber sido víctima de acosos e insinuaciones por parte de Watson.

Ashley Solis is the first woman to come forward publicly to accuse Deshaun Watson of sexual assault'

"I am survivor of assault and harassment, Deshaun Watson is my assaulter and my harasser, he assaulted me at my home doing what I love most, massage therapy" pic.twitter.com/oA8luucYNk

