Serpiente venenosa muerde a un empleado del zoo de San Diego

Una víbora venenosa mordió el lunes por la tarde a un empleado del zoológico de San Diego especialista en este tipo de serpientes. Los paramédicos tuvieron que trasladarlo al hospital, pero aún se desconoce su estado de salud.

El especialista en cuidado de la vida silvestre estaba a cargo de la llamada víbora africana de los arbustos cuando el reptil le mordió, según dijo el portavoz del zoo Andrew James. Los hechos ocurrieron en un área sin acceso al público sobre las dos de la tarde, según el Departamento de Bomberos de San Diego.

“Aunque el zoo de San Diego cuida de varios reptiles venenosos, los incidentes de este tipo son muy raros, y la serpiente estuvo contenida en todo momento sin riesgo de fuga”, aseguró James en un comunicado a The San Diego Union-Tribune y otros medios de comunicación locales.

