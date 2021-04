‘Tuca’ Ferretti responde con ironía las mentadas: “Mi madre ya se murió”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Los Tigres de ‘Tuca’ Ferretti siguen teniendo una temporada para el olvido. El conjunto felino se ubica en la décima tercera posición con a penas 4 victorias en 13 partidos disputados. Esto ha ocasionado que algunos aficionados radicales le hayan dicho una serie de insultos e improperios.

El más reciente ocurrió el sábado en el partido entre Tigres y América. Ante los insultos, el estratega aseguró que no es centenario para caerle bien a todo el mundo.

“Para mí es normal que me menten la madre, que me griten cosas, que me pidan que ponga a fulano cuando ya hice los cambios, que tengan preferencia por un jugador y me estén chin… y chin…. Aparte, mi madre ya se murió ya ni me afectan las mentadas”, dijo el ‘Tuca’ con relación a los insultos que ha recibido recientemente.

Asimismo aseguró que sin importar que entraran 43 mil personas al estadio y Tigres fuera llamado el ‘equipo de la década’ siempre habrá discusiones con la gente.

Por otra parte y debido a los malos resultados, el ‘Tuca’ fue tajante al manifestar que las puertas están abiertas para que cualquier jugador que esté insatisfecho en el club se marche, mientras que descartó los rumores de que el delantero uruguayo Nicolás López, le comentó su intención de dejar el equipo.