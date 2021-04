Concejal de Los Ángeles lanza plan para lidiar con la falta de vivienda

En el 2020 se reportaron más de 41,000 desamparados en la ciudad de Los Ángeles, una cifra que desde entonces se estima ha aumentado de manera considerable debido a la pandemia por el COVID-19.

En un esfuerzo por atacar el problema y encontrar una solución permanente, el concejal de la ciudad de Los Ángeles Mark Ridley-Thomas aboga hoy por el derecho de una vivienda justa para todos.

Esta semana, el concejal lanzó la primera —de una serie de tres partes— de un plan para el Derecho a la Vivienda en la Ciudad de Los Ángeles.

“Así como tenemos el derecho a votar, el derecho al aire limpio, el derecho a la educación, necesitamos el derecho a la vivienda”, expresó en su video.

Dicha grabación, se lanzó después que el ayuntamiento aprobara por unanimidad una moción el 3 de marzo para que la ciudad explore el establecimiento de un Derecho a la Vivienda.

La moción del concejal pide que la ciudad identifique recursos, proponga una estrategia junto a un cronograma para acceder al derecho a la vivienda y consulte con líderes comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, académicos, filántropos, empresas, funcionarios gubernamentales, defensores legales, inquilinos y personas que han experimentaron la falta de un techo.

“Cuando hablamos de un ‘derecho a la vivienda’, hablamos de crear una red de seguridad que obligue al gobierno no solo a ayudar a los angelinos a salir de las calles a viviendas provisionales y permanentes, sino también a prevenir la falta de vivienda en primer lugar”, indicó el concejal Ridley-Thomas.

“Toda persona necesita un lugar al que llamar hogar”.

Una encuesta reciente reveló que el 60% de los californianos apoya un derecho a la vivienda legalmente exigible.

En Estados Unidos más de medio millón de personas experimentan la falta de vivienda. De este número alrededor de 151,000 son de California, 66,436 viven en las calles del condado de Los Ángeles y 41,290 en Los Ángeles, indicaron los números de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Ángeles (LAHSA) de 2020.

Cada día, 207 personas encuentran su camino de regreso a la vivienda, ya sea por cuenta propia o con ayuda, pero 227 personas más caen en la falta de vivienda, dijo Ridley-Thomas.

“Para adelantarnos a esta crisis, debemos aumentar nuestros recursos y nuestra respuesta”, dijo el concejal.

“Podemos hacer esto invirtiendo en prevención, vivienda provisional, vivienda de apoyo y participación adecuada en la calle para ayudar a las personas de acuerdo a sus necesidades”.

Ridley-Thomas representa del Distrito 10 en Los Ángeles que cubre el área de Crenshaw, Baldwin Hills, West Adams y Koreatown entre otros.

Él fue juramentado como concejal a finales de 2020 y fue asignado a liderar el Comité de Pobreza y Personas sin Hogar del ayuntamiento.

When we envision a Right to Housing, we envision implementing a framework that holds our local government accountable for preventing our neighbors from losing their homes and helping those that have. #Right2Housing #EndHomelessness [1/2] pic.twitter.com/1xfjlKxhAh

— Mark Ridley-Thomas (@mridleythomas) April 13, 2021