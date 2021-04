¿Deberías tomar zinc para un resfriado o COVID-19?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aunque muchos de nosotros este año nos estamos resfriando menos de lo habitual (gracias a todas nuestras precauciones por evitar el COVID-19), también estamos más preocupados que nunca por mantener nuestro sistema inmunitario fuerte. Para algunos, eso significa usar suplementos para aumentar las defensas del cuerpo, y el zinc es una de las opciones más populares. Según estimaciones de Nutrition Business Journal, los consumidores gastaron 162 millones de dólares en suplementos de zinc en 2020, como 35% más que el año anterior.

El zinc tiene la reputación de acabar con los resfriados más rápidamente y que ayuda a sentirte mejor más rápido. Pero al igual que con muchos suplementos, la ciencia que rodea a tales afirmaciones todavía no ha llegado a ser del interés del consumidor.

“Sabemos que las personas lo toman mucho, pero también sabemos que no hay mucha validación científica para la suplementación con zinc”, dice Suma Thomas, MD, cardióloga de la Clínica de Cleveland que ha estudiado los posibles efectos de los suplementos de zinc en pacientes con COVID-19.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no regula los suplementos de zinc, al igual que otros suplementos nutricionales, de la misma manera que lo hace con los medicamentos. Así que, antes de decidir gastar tu dinero en pastillas o comprimidos de zinc, mantén estos 5 puntos en mente.

Los suplementos de zinc no previenen la mayoría de las enfermedades

“Nuestros cuerpos necesitan zinc para muchas cosas, incluyendo el funcionamiento adecuado del sistema inmunitario”, dice Carol Haggans, RD, consultora científica y de comunicaciones de salud en el Instituto Nacional de Salud de la Oficina de Suplementos Dietéticos. No obtener suficiente zinc puede perjudicar la formación de linfocitos que combaten enfermedades (un tipo de glóbulo blanco en el sistema inmunitario). “Es por esto que las personas con deficiencia de zinc podrían tener un mayor riesgo de contraer infecciones virales”, dice Haggans. Para aquellos con deficiencias graves (solo alrededor del 15% de los adultos estadounidenses están en riesgo), es posible que tomar zinc extra pueda reducir el riesgo de infecciones, incluyendo los resfriados. Pero para los adultos sanos, no hay evidencia que demuestre que el zinc suplementario evitará que contraigas un resfriado. “Algunos estudios se centran mayormente en el efecto del zinc sobre los síntomas y la duración del resfriado, no la prevención”, dice Thomas.

El zinc puede ayudar a acortar un resfriado, pero no ayudará a aliviar los síntomas (o con COVID-19)

Hay alguna evidencia de que chupar pastillas de zinc dentro de las 24 horas de la primera sensación de síntomas de resfriado puede acortar su duración por un día o dos, pero hay poca evidencia que indique que alivia los síntomas de un resfriado, como congestión, tos, o dolores musculares.

Un análisis de 2017 publicado en Open Forum Infectious Diseases de 3 estudios anteriores encontró que las personas que tomaron de 80 a 92 mg por día de zinc (en forma de pastillas) se recuperaron más rápido. Al quinto día, el 70% de los que tomaban zinc se habían recuperado, en comparación con solo el 27% de los que recibieron un placebo.

Un análisis de 2020 publicado en The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene reportó reducciones similares en la duración, pero encontró evidencia contradictoria sobre si los suplementos de zinc tenían un efecto en la gravedad de los síntomas del resfriado. En otras palabras, es posible que estés congestionado durante menos días, pero los días en que estás enfermo es probable que te sientas igual de mal.

Thomas y sus colegas estaban intrigados por algunas de las investigaciones sobre el zinc y los resfriados y querían saber si la suplementación con zinc tenía algún efecto beneficioso en las personas con COVID-19 (que, como algunos resfriados, es causada por un coronavirus). Su estudio, publicado recientemente en línea en JAMA Network Open, incluyó 214 personas enfermas de COVID con una edad media de 45 años. Los investigadores dividieron a los participantes en 4 grupos. Un grupo recibió tratamiento estándar, otro recibió altas dosis de vitamina C, el tercero recibió altas dosis de zinc y el cuarto grupo recibió ambos suplementos. “Estudiamos dosis por encima de la ingesta recomendada [para el zinc, era 50 mg por día, aproximadamente 5 veces la cantidad que las personas sanas deben recibir en su dieta cada día] porque eso es lo que había demostrado ser beneficioso en estudios previos de resfriados”, dice Thomas. “Pero incluso en dosis tan altas, no encontramos ninguna diferencia entre nuestros 4 grupos de tratamiento en términos de duración o gravedad de los síntomas COVID.”

Tomar zinc puede hacer que te sientas enfermo

No tomes suplementos de zinc todos los días pensando que estás reforzando tu sistema inmunológico. La cantidad de zinc que necesitas diariamente es de 11 mg para hombres y 8 mg para mujeres. Y el Instituto de Medicina ha establecido el nivel de ingesta superior tolerable (el máximo que puedes consumir por día) en 40 mg para los adultos. Los estudios que analizan el potencial del zinc para ayudar a acortar o reducir la intensidad de los resfriados u otras enfermedades respiratorias han implicado dosis diarias de hasta 100 mg, pero solo durante la duración de la enfermedad. Si tomas zinc de forma continua, “sobrepasar el límite máximo puede causar problemas de salud, como náusea, vómitos, calambres estomacales, diarrea y bajos niveles de cobre”, dice Haggans. Los suplementos y las pastillas de zinc también pueden dejar un sabor metálico en la boca, dice Thomas.

Los aerosoles nasales que contienen zinc eran remedios populares para el resfriado hasta que la FDA advirtió que usarlos podría causar la pérdida del sentido del olfato. Como resultado, la mayoría (si no todos) los aerosoles nasales han sido reformulados sin zinc o retirados del mercado. Sin embargo, no hay evidencia de que las pastillas o comprimidos de zinc causen este efecto secundario.

El zinc puede interactuar con otros medicamentos

Si estás planeando tomar suplementos de zinc, incluso solo el tiempo que dure un resfriado, debes hablar con tu médico sobre si el zinc interactuará con cualquier otro medicamento que estés tomando. Por ejemplo, tomar zinc con ciertos antibióticos (como quinolona o tetraciclina) puede reducir tanto la cantidad del medicamento como la cantidad de zinc que tu cuerpo absorbe. Los suplementos de zinc también pueden interferir con la eficacia de ciertos medicamentos para la artritis reumatoide.

Probablemente obtienes todo el zinc que necesitas por medio de tu dieta

No es difícil para la mayoría de los estadounidenses satisfacer sus necesidades de zinc solo con alimentos, y la deficiencia de zinc, lo suficientemente grave como para dañar la función inmune, es rara en los Estados Unidos. La carne roja, las aves de corral y ciertos tipos de mariscos (como el cangrejo, la langosta y las ostras) son las mejores fuentes de zinc. Una hamburguesa de 3 onzas proporciona aproximadamente la mitad de tu necesidad diaria.

El zinc también se encuentra en alimentos vegetales, como semillas, nueces y legumbres, pero en cantidades más bajas. Una onza de almendras, por ejemplo, contiene poco menos de 1 mg. “Los vegetarianos y veganos, así como los adultos mayores, podrían ser más propensos que otros a tener deficiencia de zinc”, dice Haggans. Si te preocupa que no puedas consumir suficiente zinc en tu dieta, habla con tu médico sobre si un suplemento de zinc o un multivitamínico con zinc ayudará a mantener saludable tu sistema inmunitario.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.