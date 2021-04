Las pruebas renales basadas en la raza deberían desaparecer: Grupos médicos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Después de décadas de uso generalizado, es probable que se retiren un par de pruebas básicas de función renal dado que pueden retrasar la atención que salva la vida de los pacientes de raza negra.

Dos grupos prominentes que establecen estándares en la medicina renal dijeron el martes que los médicos no deberían usar fórmulas basadas en la raza, que dan resultados diferentes a los pacientes negros y no negros.

Estas diferencias pueden hacer que los riñones de una persona de raza negra se vean más saludables de lo que realmente son, dicen los críticos, retrasando su elegibilidad para recibir atención especializada o un trasplante de riñón.

El anuncio se produce después de años de controversia en torno al análisis de sangre de rutina, que calcula la tasa de filtración glomerular, o TFG, y les da a los médicos una idea aproximada de qué tan bien están funcionando los riñones de un paciente.

Los críticos dicen que el ajuste racial en la mayoría de las pruebas de TFG hace suposiciones falsas sobre los riñones de una persona según el color de su piel o el grupo racial con el que se identifica. Los expertos dicen que la raza no pertenece a la ecuación porque no es una categoría biológica como lo es el sexo o la edad.

Varios médicos se han resistido a cambiar las pruebas, argumentando que se necesitaban más estudios.

“El uso de la raza en los algoritmos clínicos normaliza y refuerza los conceptos erróneos sobre los determinantes raciales de la salud y las enfermedades”, dijo en un comunicado el presidente de la Fundación Nacional del Riñón, Paul Palevsky. “Debemos trascender esto si queremos abordar el racismo y las disparidades raciales que impiden la atención de las personas con enfermedad renal”.

El año pasado, varios hospitales prominentes, incluyendo el hospsital Mass General Brigham de Boston y las instituciones afiliadas a UC San Francisco y la Universidad de Washington, dejaron de usar pruebas de GFR (TFG) ajustadas por raza. En lugar de brindar resultados de pruebas diferentes para pacientes negros y no negros, comenzaron a calcular los resultados de las pruebas de la misma manera para cada paciente.

El último anuncio es “definitivamente una victoria que se debe celebrar”, dice Noor Chadha, estudiante de medicina de UC San Francisco y líder en un esfuerzo a nivel nacional para eliminar la variante de la raza de los cálculos de GFR. “Es una gran noticia que finalmente se escuchen las voces de todo el país para eliminar la prueba TFG basada en la raza”.

Según un estudio de más de 56,000 pacientes del área de Boston publicado el año pasado, eliminar el ajuste racial habría llevado a que un tercio de los pacientes negros recibiera un diagnóstico de una forma más grave de enfermedad renal crónica de la que ya tenían. Esas categorizaciones más serias podrían haber provocado intervenciones importantes y, en algunos casos, habrían resultado en remisiones más tempranas a la lista de espera nacional para trasplantes de riñón.

Vanessa Grubbs, profesora de nefrología en UC San Francisco y defensora desde hace mucho tiempo de eliminar la raza de los algoritmos clínicos, dice que se sorprendió gratamente con el anuncio del martes, aunque a ella le parece una “decisión obvia” que lleva décadas de retraso.

El anuncio provino de la Fundación Nacional del Riñón (NKF) y de la Sociedad Estadounidense de Nefrología (ASN), dos grupos profesionales que juntos han estado considerando la posibilidad de eliminar gradualmente los algoritmos renales ajustados por raza desde el verano pasado.

“Debemos reemplazar las ecuaciones actuales basadas en la raza con un enfoque adecuado que sea preciso, inclusivo y estandarizado en todos los laboratorios de los Estados Unidos”, dijo en un comunicado Susan E. Quaggin, presidente de la ASN.

Se esperan recomendaciones detalladas de los dos grupos a finales de esta primavera. Ya se han propuesto varias alternativas a los algoritmos actuales. Una es volver a configurar las fórmulas que se utilizan en la actualidad para que funcionen correctamente para una diversidad de pacientes. Simplemente eliminar los ajustes de raza, como han hecho muchos hospitales, es solo una solución temporal, dice Rajnish Mehrotra, jefe interino de nefrología de la Universidad de Washington.

Un enfoque a largo plazo sería reemplazar por completo los cálculos tradicionales de GFR con un conjunto diferente de pruebas. En diciembre, un grupo de científicos propuso una combinación de 4 pruebas que juntas darían una estimación más precisa de la función renal de un paciente para todas las personas. Pero implementar un nuevo conjunto de pruebas podría requerir nuevas aprobaciones y podría ser más lento y costoso que las pruebas existentes.

Chadha, la estudiante de UCSF, dice que espera que los próximos cambios en nefrología provoquen estimaciones similares en otros campos médicos que usan calculadoras ajustadas a la raza, como neumología, cardiología y obstetricia.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.