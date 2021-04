La mejor forma de lavar los platos a mano

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En la cocina de la casa de mi infancia, en los suburbios de Colorado, había una caja misteriosa. Se rumoraba que lavaba los platos, pero nunca fui testigo de que realizara tal tarea. La abuela la usaba para guardar sus bolsos, junto con su Tupperware favorito y su alijo “secreto” de cigarrillos. Nuestra familia tailandesa-estadounidense, como muchas familias inmigrantes de todo el mundo, lavaba los platos a mano. Ningún electrodoméstico nos iba a tentar a hacer lo contrario.

Al parecer no éramos los únicos. Según la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos, en 2015 casi el 70% de los hogares estadounidenses tenía lavavajillas pero uno de cada cinco de ellos lo usaba en muy raras ocasiones, por no decir nunca. No puedo hablar por los otros millones de estadounidenses que dieron la espalda a sus lavavajillas, pero mis padres tenían sus razones para lavar los platos a mano.

“El lavavajillas usa demasiada agua caliente y energía y no deja los platos tan limpios como el lavado a mano”, explicaba mi papá cada vez que yo le suplicaba que usara la máquina. No estaba en condiciones de discutir: Como había recibido un premio de la compañía local de servicios públicos por utilizar la menor cantidad de energía en la comunidad, mi padre tenía credibilidad ecológica.

A decir verdad, los lavavajillas de la década de 1980 usaban mucha más agua y electricidad que los modelos actuales, más eficientes en términos energéticos, que consumen de 4 a 6 galones por ciclo en nuestras pruebas de laboratorio. (Enjuagar previamente los platos antes de ponerlos en el lavavajillas es innecesario y consume mucha más agua, ¡así que por favor no lo hagas!). Pero incluso con los estándares más eficientes de hoy, resulta que mi papá sigue teniendo razón.

Un estudio de lavado de platos realizado en 2020 por la Universidad de Michigan descubrió que la forma más eficiente de lavar los platos es el método de los dos lavabos, en el que los platos se lavan en un recipiente con agua jabonosa y luego se enjuagan en un recipiente con agua limpia. (No es necesario tener un fregadero con doble lavabo para lavar los platos de esta manera, como explicamos a continuación). El método de los dos lavabos también deja los platos un poco más limpios que una máquina. El uso de un lavavajillas con certificación Energy Star ocupó el segundo lugar en términos de eficiencia energética y, en particular, requirió menos agua que cualquier otro método. Según el estudio, la peor forma de lavar los platos, al menos en términos ecológicos, es a mano con el grifo abierto. Este método común puede usar hasta tres veces más agua (aproximadamente 22 galones) y el doble de energía que el método de los dos lavabos.

El método de los dos lavabos para lavar los platos

No importa si no eres partidario del lavavajillas, si no tienes uno o si necesitas limpiar utensilios que no se pueden lavar en el lavavajillas, te presentamos la mejor manera, científicamente probada y aprobada por padres asiáticos, de lavar los platos a mano. Larry Ciufo, que está a cargo de las pruebas de lavavajillas en CR, pero que no tiene uno, nos explica los pasos a seguir.

Paso 1: Quita los restos de comida y tíralos a la basura o al triturador de basura.

Paso 2: Si tienes un fregadero con doble lavabo, llena uno con agua caliente y unos chorros de líquido para lavar platos (usa el lavabo con el triturador de basura, si tienes uno, para que puedas triturar los restos de comida). Llena el otro lavabo con agua limpia y fría. Si solo tienes un lavabo, usa una cubeta o un balde de plástico como segundo lavabo.

Paso 3: Coloca los platos sucios en el agua caliente, déjalos en remojo si es necesario y luego frótalos con una esponja. Hazlo por tandas, comenzando con los utencilios menos sucios y avanzando hasta las ollas y sartenes. (Por razones de seguridad, nunca metas los cuchillos afilados en el agua con jabón con el resto de los platos).

Paso 4: Sumerge los utensilios lavados en agua limpia para eliminar la espuma. Si el recipiente con agua limpia se vuelve muy jabonoso, reemplaza parte del agua con más agua limpia del grifo según sea necesario.

Paso 5: Coloca los platos limpios en una rejilla de secado (preferiblemente una que escurra), dejando suficiente espacio entre ellos para que circule el aire. Quizás sea recomendable secar la cristalería y los utensilios de metal de inmediato para evitar que se manchen o se oxiden.

Herramientas para lavar platos

Usa una esponja no abrasiva para utensilios antiadherentes y platos delicados. Un estropajo facilitará el trabajo con los alimentos quemados y pegados. Los cepillos son útiles para lavar las botellas de agua y dejar los popotes limpios y relucientes. Los guantes protegerán tus manos del detergente, que está diseñado para eliminar la grasa y puede resecar tu piel.

Otras prácticas recomendadas

Una esponja húmeda es un caldo de cultivo para las bacterias. Para desinfectar las esponjas, exprime el exceso de agua y colócalas en el microondas durante 2 minutos (asegúrate de que no tengan metal, ya que pueden saltar chispas). También debes reemplazarlas cada dos semanas.

Desinfecta el fregadero una vez a la semana con una solución preparada con una cucharada de cloro en un galón de agua o un limpiador desinfectante que cumpla con la norma Safer Choice de la EPA. También puedes echar cualquier esponja de metal o estropajo en la solución de cloro.

Lavavajillas de bajo consumo

Encontrarás más de 130 lavavajillas en nuestras calificaciones y si bien todos ellos obtienen una calificación de Excelente o Muy bueno en eficiencia energética, solo unos pocos también superan nuestras pruebas de lavado y secado. Los miembros de CR con acceso digital pueden continuar leyendo para conocer las calificaciones y reseñas de tres de estos lavavajillas.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.