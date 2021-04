Tiroteo en un centro comercial en Omaha deja 2 heridos, uno de ellos en estado crítico

Dos personas resultaron heridas en un tiroteo el sábado en el Westroads Mall en Omaha, en el estado de Nebraska, según la policía.

Una de las víctimas fue llevada al hospital con heridas graves y su estado es crítico, dijo el oficial de información pública de la policía de Omaha, Joseph Nickerson, en un comunicado.

Shooting Incident at Westroads Mall. One victim was transported to the hospital with critical injuries. Suspects fled the scene and are at large. OPD is searching the entire mall as a precaution. Please avoid the area. A press release will be sent later with more information.

— Omaha Police Dept (@OmahaPolice) April 17, 2021