Edson Álvarez levantó su primer título con el Ajax

Edson Álvarez continúa viviendo su mejor momento desde que llegó a Europa. Este domingo, el mexicano logró levantar su prímer título esta temporada con el Ajax, que venció 2-1 al Vitesse en la final de la Copa de Holanda. Álvarez disputó los 90 minutos, completando una nueva actuación de mucha calidad, clave en el mediocampo del equipo de Erik Ten Hag.

El mediocampista oriundo de Tlalnepantla de Baz fue el segundo mejor valorado del partido por la aplicación SofaScore, con una calificación de 7.8/10, tan solo 0.1 menos que Lisandro Martínez (7.9), compañero de equipo.

Tocó 66 veces el balón y completó el 88.9% de sus pases, incluyendo cinco pases largos. Remató una vez al arco y logró driblar a dos rivales con éxito. En el apartado defensivo, sumó dos intercepciones y siete entradas. Nunca fue superado en un mano a mano por un rival.

Edson Álvarez with a great performance in the final of the Dutch Cup!

– 90’ minutes

– 40 passes (89% acc.)

– 5 long balls

– 2 dribbles

– 12 duels won

– 7 tackles

– 2 interceptions

pic.twitter.com/V2ahUWrTcE

— MexNexGen (@MexNexGen2) April 18, 2021