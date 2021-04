Tablas de quesos y embutidos con toque latino

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En mayo próximo, Yvonne Sandoval cumplirá el primer aniversario con su negocio La Charcuterie Chica, donde vende deliciosas y llamativas tablas de quesos y embutidos con mucho sabor latino.

La joven de origen mexicano se inspiró en sus raíces para crear unos bocadillos que han encantado a los usuarios de las redes sociales, donde ya tiene cerca de 10,000 seguidores, que llenan de corazones sus fotos.

En dichas imágenes, presume sus más preciadas creaciones que van desde las tradicionales tablas hasta algunas donde hace honor a su cultura y otras que en forma de números o letras acompañan los festejos de su clientela.

Colores llamativos, flores y detalles muy latinos hacen de su trabajo uno que se ha vuelto muy popular y codiciado en solo unos meses.

“Yo agarré la inspiración de mi cultura, yo hacía esas tablas de queso para la familia y mis amigos o para llevar a fiestas, están inspiradas en mi cultura por eso tienen muchos colores y muchas flores”, cuenta la mujer de 36 años.

Su afición por las tablas de queso nació en un viaje que hizo a España, donde las tapas conquistaron su corazón y años más tarde se convirtieron en un emprendimiento y en su gran pasión, una que llena de alegría su vida.

“Siempre me sorprende la emoción de las personas cuando ven las tablas, veo mucha dicha y alegría cuando alguien ve el producto final, al principio, eso me daba mucha emoción porque no podía creer que mi trabajo causara eso”, explica Yvonne.

La joven le ha dado un giro a su negocio y sirve tablas de acuerdo con la temporada, personalizadas, individuales y hasta pequeños conos que pueden ser utilizados para darse como bocadillos o pequeños regalos en las fiestas, pero sus productos más populares son los que honran su cultura, como la tabla del Día de los Muertos o la Fuego, donde solo incluye productos picositos y muy latinos.

Disciplina y éxito

Esta mexicana divide sus días entre su trabajo como oficinista, su negocio y su familia, pero confiesa que la clave para lograr un equilibrio ha sido el amor por lo que hace y mantenerse organizada.

“Casi ya no duermo”, dice entre risas. “Trabajo bien duro, pero es diferente cuando haces algo que te apasiona, estoy muy cansada, casi no duermo, pero amo lo que hago, lo disfruto y no me pesa”.

Yvonne se despierta a diario a las 5:00 a.m., revisa la lista de tareas que preparó la noche anterior y de ahí parte para tener un día productivo y cumplir con todas sus actividades.

“La noche anterior hago una lista de lo que tengo que hace. Aparte de mi trabajo a tiempo completo, tengo mi vida personal, tengo que cuidarme… Por eso cada domingo, hago una lista para la semana y ese día no trabajo después de las dos para compartir por la tarde con mi familia y mi novio”, asegura la angelina. “Creo que ser tan organizada y hacer mis listas diarias y semanales me ayuda muchísimo”.

Luz en medio de la pandemia

La mexicana se dice agradecida de poder haber creado un negocio con éxito en medio de la pandemia, cuando las cosas no parecían alentadoras.

“Cuando empezó la pandemia subía mis tablas a mi página personal y la gente me preguntaba dónde las compré. Eso me inspiró para ver si yo podía venderlas, pero no me imaginé que iba ser lo que es hoy mi negocio”, recuerda.

“Un día dije:‘Voy a tratar de vender’ y creé mi página. No lo tomé en serio, pensé que nadie me iba a comprar, pero quizás podía inspirar a otros… [No obstante] desde el primer día que empecéme empezaron a hacer órdenes”.

El gran recibimiento de su trabajo se debe a la pasión que tiene por lo que hace y a lo duro que trabaja, gracias al ejemplo que le dio su familia.

“Mi mamá y mi familia me han apoyado mucho y la verdad no pueden creer cómo ha crecido mi pequeño negocio en tan poco tiempo. Están muy orgullosos de mi, yo misma me siento muy orgullosa, vengo de una familia muy trabajadora, mis abuelitos y mi mamá eran muy trabajadores, así que creo que yo salí a ellos”, asegura.

El nombre de su tienda lo eligió en honor a sus 5 pies de estatura, ya que sus familiares y amigos la llaman “chica”.

“Cuando elegí el nombre, sabía que quería algo en español que representara mi cultura y también algo que la gente pudiera entender lo que vendo”, explica la emprendedora en referencia a la mezcla de la palabra francesa “charcuterie”, que significa fiambre, con el español.

A futuro, Yvonne sueña con tener una tienda donde las personas puedan llegar a disfrutar de sus tablas de quesos y embutidos, relajarse y pasar un buen momento.

Para más información sobre este negocio, que ofrece las tablas de bocaditos para cumpleaños y fiestas, puedes visitar su pagina en Instagram: @lacharcuteriechica