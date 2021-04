Una plaga pone en riesgo las naranjas de California. ¿Cómo luchar contra ella desde casa?

Una plaga que mata los cítricos supone una seria amenaza para California, donde este tipo de árboles frutales no solo forman parte del paisaje y de los jardines privados sino que también tienen un gran peso en la economía estatal.

La enfermedad Huanglongbing llamada también enfermedad del “enverdecimiento de los cítricos”, puede matar a estos árboles y no tiene cura, según indica el Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA, por sus siglas en inglés) en página web peligrancitricosencalifornia.org. Se detectó por primera vez en 2008 en San Diego, pero actualmente ya se han reportado casos en buena parte del estado.

Huanglongbing es una enfermedad que se transmite por una plaga llamada psílido asiático de los cítricos. Esta plaga la genera un insecto que, aunque es del tamaño de un grano de arroz, puede matar al árbol cuando se extiende por sus hojas y tallos. CDFA indica que la HLB, como también se conoce a la enfermedad, no es dañina para los humanos pero se propaga con rapidez por las plantas afectadas.

Los árboles de cítricos mueren una vez que están infectados con Huanglongbing por lo que, si tiene alguno en su jardín o si es agricultor o trabajador del campo, es importante hacerles una minuciosa revisión mensual. Si detecta la HLB, tiene que sacarlo de raíz y ponerse contacto con las autoridades estatales en el número de teléfono 800-491-1899.

Los adultos pueden volar, lo que dificulta su identificación. Por otro lado, los huevos son tan pequeños que es imposible verlos sin lupa, según indica la Universidad de California. Esta institución académica pone a disposición del público un mapa que indica los lugares del estado con más nivel de incidencia de la plaga y de las zonas en cuarentena.

En la siguiente imagen de la Universidad de Florida puede ver cómo son los pequeños insectos que causan la enfermedad en los cítricos.

Attractants for insect pests of agricultural crops play an increasingly important role in management programs.

Learn about attractants and traps for Asian #citrus psyllid management developed at @UF! ⬇️https://t.co/z6xB0GIoNY pic.twitter.com/hRFh5A9Lg7

— Science for Citrus Health (@sci4citrus) March 1, 2021